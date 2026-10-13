Un ciberataque masivo hackea las neveras de cientos de supermercados en Francia y deja pérdidas millonarias

Varios supermercados de Francia han sufrido una oleada de ciberataques que han afectado a sus sistemas de refrigeración dejando pérdidas millonarias. Bélgica y Países Bajos también han reportado hechos similares, pero con una menor afectación.

En el caso del país galo, los hackers accedieron al sistema de control a distancia de los sistemas de refrigeración y lanzaron un programa de deshielo rápido, poniendo las neveras a 50 grados, lo que hizo que se estropearan todos los productos.

El presidente del grupo Les Mousquetaires, Thierry Cotillard, uno de los afectados, ha cifrado el daño sufrido en «varias decenas de millones de euros a nivel nacional» y lo ha calificado de «catástrofe». «Esto pone de manifiesto el problema de vulnerabilidad que amenaza la soberanía alimentaria», ha agregado.

Sin entrar a señalar quién puede estar detrás del ataque, Cotillard ha indicado que puede ser un móvil económico, con piratas que pidan un rescate a las empresas afectadas, pero también ha manifestado que «puede ser un medio de desestabilización política». «Si Francia no está aprovisionada por sus supermercados, el pueblo tendría hambre y un pueblo con hambre va a la revolución. Sería una catástrofe», ha sentenciado.

El Gobierno francés ya ha ordenado la apertura de una investigación, centrada esencialmente en los posibles fallos de seguridad de la empresa danesa Danfoss, responsable de los sistemas de refrigeración afectados.

Fuentes del Ejecutivo galo han indicado ya están en contacto con otros países de la Unión Europea (UE) potencialmente afectados, al tiempo que busca establecer el perímetro que ha resultado dañado en Francia.

Por su parte, el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, ha condenado en la red social X los ataques, ha apelado a incrementar la vigilancia y ha alertado de que «la instrumentalización de la alimentación se ha convertido en una realidad».

En el caso de Francia, además de la cadena Les Mousquetaires, se vieron afectadas Intermarché, Netto, Leclerc, Monoprix y, según algunos medios, también algunos supermercados de Carrefour.

En el caso de Bélgica y Países Bajos, el «incidente de ciberseguridad» afectó a los grupos Delhaize y Albert Heijn, que se vieron obligados a «desconectar algunos sistemas para protegerlos», aunque no obligó a cerrar a los establecimientos, pero sí a suspender sus servicios de entrega a domicilio.

La consejera delegada de la cadena neerlandesa Albert Heinj, Margaret Versteden-Van Duijn, ha señalado en declaraciones a la cadena NOS que «hay un riesgo de estanterías vacías» en la jornada de este martes por los bloqueos en centros de distribución, particularmente para los productos frescos.