Jubilados mayores de 100 años estallan por las pensiones: «Con 10 años ya estaba cogiendo aceituna con mi padre, ahora le dan todo a los hijos»

Llegar a cumplir más de 100 años permite mirar atrás y comprobar cuánto ha cambiado la sociedad. Un grupo de jubilados ha confesado sus historias en las que tuvieron que asumir responsabilidades desde muy pronto y no pudieron disfrutar de una infancia como la que viven los niños en la actualidad. Ahora, con más de un siglo de experiencia a sus espaldas, comparan aquella época en el presente y recuerdan cómo era vivir cuando tener lo imprescindible requería un esfuerzo diario.

El programa ‘Centenarios’, de Canal Sur, recoge las vivencias de varios hombres y mujeres que superan los 100 años de edad. Entre ellos destacan Estrella Aquiles, de 104 años, y Rafael, nacido en 1924. Ambos representan dos formas distintas de recordar una vida de sacrificio, trabajo y cambios sociales.

Estrella Aquiles, sobre las diferencias entre generaciones

Estrella Aquiles tiene 104 años y reside en Baza (Granada), rodeada de cuatro generaciones de su familia. Nació en un cortijo y fue la menor de once hermanos. Su infancia estuvo marcada por la falta de comodidades y por la necesidad de ayudar en casa desde muy pequeña. Aquiles recuerda perfectamente cómo comenzó a trabajar con solo 10 años: «Yo con 10 años ya estaba cogiendo aceituna con mi padre».

La centenaria también compara la forma de criar a los hijos de antes con la actual y considera que las familias de su época tenían muchas menos facilidades. «Antes no era como ahora, que se le da uno todo a los hijos y a los nietos y a todos. Antes no», explica. Su vida tampoco estuvo exenta de momentos difíciles. Tuvo seis hijos, perdió a una de sus hijas cuando tenía 15 años y pasó buena parte de su vida vistiendo de luto.

Rafael, jubilado centenario: «Durillo, pero aquí sigo»

Rafael nació en 1924 en Espiel (Córdoba) y dedicó gran parte de su vida al transporte por carretera. Durante décadas trabajó conduciendo camiones y recorrió numerosos puntos de España. Su profesión no fue sencilla, especialmente por las condiciones en las que tenía que trabajar y las largas jornadas que debía afrontar. «Durillo, porque cuando yo me metí en un camión no sabía… cargaba de todo». Además, recuerda que «pasaba unos veranos horribles».

Su trayectoria laboral fue tan larga que renovó el carné de conducir con 90 años y continuó al volante hasta los 92. Ahora, mantiene una rutina activa. Camina, va al gimnasio, practica natación y cuida de sus pájaros. Cuando le preguntan cuál es el secreto para alcanzar una edad tan avanzada, responde con sencillez: «Comer bien y ya está».