Juan Leo, jubilado español con 45 años cotizados: «Me ha quedado una pensión de 1.600 euros, hay jóvenes que cobran más que yo»

Juan Leo es un jubilado con una carrera de cotización de 45 años que se hizo viral hace unos meses después de contar su historia y compararse con los jóvenes de hoy en día en un plató de televisión. Este pensionista, que confesó cobrar una ‘nómina’ de 1.600 euros, dejó claro que después de toda una vida trabajando, hoy en día hay jóvenes que cobran más al mes que él. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las pensiones de jubilación y los más jóvenes.

La pregunta está encima de la mesa: ¿podrá sostener el sistema de pensiones actual lo que llega en los próximos años en materia de jubilación? De aquí a 2040, millones de baby boomers españoles cumplirán los requisitos para acceder a una pensión de jubilación y eso supondrá un shock para la maltrecha hucha de las pensiones. Además, a esto hay que sumar el aumento de la esperanza de vida, una tasa de natalidad a la baja y la tendencia cíclica de España a vivir con altas tasas de paro.

Con estos datos sobre la mesa, el Gobierno viene apostando desde hace años por retrasar la edad de jubilación y en este 2027 entrará la última normativa sobre ello, demorando el acceso a la jubilación hasta los 67 años para los que no cumplan con una cotización mínima de 38 años y seis meses. Los que sí que tengan este requisito se podrán retirar con la pensión íntegra a los 65 años. Después, hay casos de jubilados que tienen carreras de cotizaciones que superan los 40 años, que también sufren las penitencias del sistema.

Un jubilado habla sobre su pensión y los jóvenes

Uno de ellos es Juan Leo, un jubilado con una carrera de cotización de 45 años que ha estado trabajando desde bien joven y que en una intervención reciente en televisión hizo una comparación de su situación con la de los jóvenes de hoy en día… que en un futuro todo hace indicar que tendrán serios problemas para acceder a una pensión contributiva de jubilación.

«Yo tengo mucho respeto a la juventud porque tengo cuatro hijos. Pero yo he cotizado 45 años para recibir la jubilación. Y, después de cotizar durante 45 años, me ha quedado una jubilación de 1.600 euros. Y hay jóvenes que cobran más que yo», afirmó este jubilado durante su intervención en un programa de La Sexta, donde también señaló la voluntad de trabajo de los jóvenes: «No han trabajado las horas extraordinarias que he trabajado yo para comprarme una casa y un 600 en aquellos años».

También habló sobre los salarios a la baja de la España de Pedro Sánchez y la situación que viven millones de jóvenes en nuestro país. «Entonces quiero decir que los jóvenes quieren mucho sueldo, regular de trabajo y, si es posible, no echar horas extraordinarias porque están cansados», dijo en unas declaraciones que completó con una serie de reflexiones que generaron una gran polémica y que han hecho viral a este jubilado: «Y entonces lo que veo es que quieren rebajarnos nuestras pensiones, ¿para qué? ¿Para que ellos cobren más? ¿Qué culpa tengo yo de que la tecnología haya suprimido muchos miles de puestos de trabajo?».