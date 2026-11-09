Alfredo Fernández, jubilado de 87 años, penalizado en su pensión: «La penalización es muy injusta, equivale a 8 años cuando adelanté sólo 4»

Alfredo Fernández Martín tiene 87 años y lleva más de 26 cobrando una pensión que, según denuncia, quedó reducida un 28% cuando se jubiló de manera anticipada a los 61. Había comenzado a cotizar el mismo día que cumplió 14 años y, después de toda una vida trabajando, un expediente de regulación de empleo acabó sacándole del mercado laboral antes de lo previsto. Pasó dos años en el paro y después accedió a la jubilación.

Ahora, más de dos décadas después, sigue reclamando por una penalización que considera especialmente dura teniendo en cuenta su extensa carrera de cotización. En una carta publicada por 65YMÁS explica que acumuló 45 años, tres meses y 18 días cotizados y que, si suma el paro y el servicio militar, supera las 48,5 anualidades. Su queja es bastante concreta ya que adelantó cuatro años su jubilación respecto de los 65, pero calcula que el recorte acumulado ya equivale a unos ocho años completos de pensión.

Alfredo Fernández, jubilado de 87 años, penalizado en su pensión

En su carta, Fernández explica que perdió su empleo a consecuencia de un ERE que define como «injusto pero no ilegal». Después permaneció dos años en paro y al cumplir los 61 se jubiló de forma anticipada, una decisión que, según cuenta, vino determinada por aquella salida del mercado laboral y no porque quisiera dejar de trabajar antes de tiempo.

El resultado fue una reducción del 28% sobre la pensión. «La penalización es muy injusta», escribe al hablar de quienes han trabajado y cotizado durante tantos años. En su caso asegura que empezó a contribuir a la Seguridad Social a los 14 años y que su vida laboral supera ampliamente las cuatro décadas. Lo que más cuestiona es que esa reducción siga formando parte de la cuantía de su pensión tantos años después. «Equivale a 8 años cuando adelanté sólo 4», señala en su carta.

Por qué le pudieron aplicar una reducción del 28%

La normativa que estaba vigente en aquella época contemplaba coeficientes reductores para determinadas jubilaciones anticipadas. La Ley 24/1997 establecía que los trabajadores con condición de mutualistas, al menos 40 años cotizados y un cese laboral por causa no imputable a su voluntad podían ver reducida la cuantía de la pensión un 7% por cada año de anticipación.

Cuatro años de adelanto con un coeficiente del 7% dan como resultado precisamente ese 28% del que habla Fernández. Aun así, en la carta que publica el portal 65YMÁS no consta la resolución con la que se le reconoció la pensión ni el régimen concreto que se aplicó en su expediente, por lo que no podemos afirmar que ésa fuera exactamente la norma utilizada en su caso.

Además, tampoco todos los periodos que una persona puede considerar parte de su vida laboral computan necesariamente de la misma manera para el cálculo de una jubilación. El servicio militar, por ejemplo, tiene un tratamiento específico en determinadas modalidades de jubilación anticipada y no puede sumarse sin más al resto de los años cotizados.

Qué ocurre con las pensiones anticipadas anteriores a 2002

El caso de Alfredo tiene otra particularidad. Como asegura que lleva más de 26 años cobrando su pensión, su jubilación se habría producido antes de 2002. Y esto es relevante dado que las reformas posteriores no recalculan de forma automática todas las pensiones que ya estaban reconocidas. La Seguridad Social sí contempla una mejora para determinadas jubilaciones anticipadas causadas antes del 1 de enero de 2002. Se aplica a trabajadores con condición de mutualista que se jubilaron entre los 60 y los 64 años, siempre que acreditaran al menos 35 años de cotización y que el cese laboral se hubiera producido por una causa no imputable a su voluntad.

En esos supuestos, la mejora puede traducirse en un incremento mensual de la pensión. Para quienes se jubilaron a los 61 años, la Seguridad Social fija una cantidad de 54 euros mensuales, abonados en 14 pagas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Esto no significa que Fernández tenga necesariamente derecho a esa mejora o que no la esté cobrando ya. Sin que se sepa su expediente concreto y la vida laboral reconocida oficialmente no se puede saber.

La reforma de 2021 tampoco afecta a todos los jubilados por igual

Años después se creó además un complemento para ciertas jubilaciones anticipadas causadas entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021. Está destinado a quienes cumplan determinados requisitos de cotización y siempre que el nuevo cálculo resulte más favorable que el aplicado inicialmente. El problema para Alfredo es que, por las fechas que él mismo ofrece, su jubilación sería anterior a ese periodo. De ahí que su reclamación no pueda resolverse simplemente aplicando las reglas actuales a una pensión reconocida hace más de dos décadas.

Su queja, en cualquier caso, apunta a algo muy concreto: trabajó durante más de 45 años, salió del mercado laboral por un ERE y, tras jubilarse a los 61, sostiene que sigue soportando hoy una reducción que considera desproporcionada frente a los cuatro años que adelantó su retiro.