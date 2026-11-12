Los expertos en limpieza coinciden: «Para limpiar un sofá de tela, solo necesitas una taza de agua, un poco de vinagre y una cucharada de detergente»

El sofá es uno de los muebles que más se utilizan a diario y, precisamente por eso, también uno de los que acumula más suciedad con el paso del tiempo. Aunque pasar el aspirador una o dos veces por semana ayuda a mantenerlo en buenas condiciones, en ocasiones es necesario realizar una limpieza más profunda para eliminar las manchas. Sin embargo, limpiar un sofá de tela no siempre resulta sencillo, ya que no se puede utilizar cualquier producto ni aplicar agua directamente sobre toda la superficie. Además, algunos productos de limpieza pueden alterar los colores, dejar cercos o deteriorar las fibras.

Afortunadamente, existe una mezcla casera que se prepara con una taza de agua, un poco de vinagre blanco y una cucharada de detergente suave y deja el sofá como nuevo. Ahora bien, antes de aplicarla, es imprescindible comprobar las indicaciones del fabricante y realizar una pequeña prueba en una zona poco visible. Es fundamental evitar los productos demasiado concentrados, perfumados o con sustancias blanqueadoras, ya que podrían dejar residuos o afectar al color de la tapicería.

El truco definitivo para limpiar un sofá de tela

La preparación es sencilla con productos que se pueden encontrar en cualquier supermercado: una taza de agua, preferiblemente a temperatura ambiente, un poco de vinagre blanco y una cucharada de detergente líquido . El agua actúa como base de la mezcla y permite diluir el resto de ingredientes. Mientras, el vinagre blanco contiene ácido acético y ayudar a desprender los restos de suciedad. Por su parte, el detergente ayuda a retirar la grasa y otras partículas que quedan adheridas a las fibras.

Lo primero es mezclar los ingredientes en un recipiente hasta conseguir una solución homogénea. Según los expertos en limpieza del hogar, no es necesario generar espuma ni utilizar agua caliente; de hecho, el calor puede resultar contraproducente en algunos tejidos, sobre todo cuando hay manchas de naturaleza desconocida. Una vez lista, los pasos a seguir son muy simples:

Antes de empezar, hay que retirar los cojines y comprobar si las fundas se pueden quitar y lavar siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Si no son desenfundables, es necesario trabajar directamente sobre la tapicería. A continuación, se pasa el aspirador por toda la superficie. Para ello, conviene utilizar un accesorio adecuado para tapicerías y prestar especial atención a las esquinas, las costuras, los pliegues y los espacios situados entre los cojines. Una vez eliminada la suciedad superficial, el siguiente paso consiste en leer las instrucciones del fabricante, ya que algunos utilizan códigos para indicar qué métodos de limpieza admite la tela. La letra «W» señala que se pueden utilizar productos de limpieza con base acuosa; la «S» que se requieren disolventes específicos; «WS» permite ambos métodos y «X» significa que se debe evitar la limpieza con líquidos. En los tejidos compatibles, el procedimiento comienza con una prueba en una zona poco visible, por ejemplo, en la parte trasera o en un lateral que quede oculto. Se aplica una cantidad pequeña de la mezcla con un paño limpio para comprobar que no se produzcan cambios de color, pérdida de textura o cercos. Después se deja secar la zona y se observa el resultado. Si la prueba es satisfactoria, se puede continuar con el resto del sofá. Lo más recomendable es humedecer ligeramente un paño de microfibra con la solución, sin empaparlo, y pasarlo sobre la tela mediante movimientos circulares. En ningún caso se debe verter la mezcla directamente sobre el sofá ni frotar con demasiada fuerza, porque podría extender la mancha o dañar las fibras. Para terminar, se pasa otro paño ligeramente humedecido sólo con agua para retirar los restos de detergente que hayan quedado. Después, se seca la superficie con una toalla limpia y se deja el sofá ventilando hasta que esté completamente seco.

Errores a evitar

Entre los errores más habituales al limpiar el sofá consiste en utilizar limpiadores agresivos o quitamanchas que no están formulados para tapicerías, ya que pueden alterar el color de la tela o dejar cercos. Por eso, antes de aplicar cualquier producto sobre toda la superficie, es recomendable probarlo en una zona poco visible. Otro fallo frecuente es utilizar demasiada agua; empapar el tejido puede favorecer la aparición de malos olores e incluso moho en el interior del sofá.

Por otro lado, no se deben frotar las manchas con demasiada fuerza o hacerlo directamente en seco. Aunque pueda parecer la forma más rápida de eliminar la suciedad, puede deteriorar las fibras. Lo mejor es retirar primero los restos con un paño limpio, aplicar un producto compatible con la tapicería y limpiar suavemente desde los bordes hacia el centro de la mancha. Por último, es fundamental tener en cuenta el material . No todos los sofás admiten los mismos métodos de limpieza: la tela, la piel, la microfibra y el terciopelo necesitan cuidados específicos.