La reflexión de Marta Ortega sobre el esfuerzo de su abuela: «Crio a ocho hijos. Jamás le importó de dónde venía nadie ni a qué se dedicaba»

La trayectoria de Marta Ortega está estrechamente vinculada a la historia de una de las mayores empresas textiles del mundo. Ha crecido rodeada de moda y ha conocido desde muy pequeña la evolución de un negocio familiar que terminó convirtiéndose en un gigante internacional. Sin embargo, cuando habla de sus recuerdos de infancia, hay una figura que ocupa un lugar especialmente importante: su abuela materna, María Marcote López.

La presidenta no ejecutiva de Inditex ha querido detenerse en la influencia que esta mujer ejerció sobre ella. No se trata únicamente de una cuestión familiar o sentimental. En sus palabras también aparece el reconocimiento a una generación de mujeres que tuvieron que trabajar duro para sacar adelante a sus hijos y que, pese a las dificultades, consiguieron transmitir valores que permanecen con el paso del tiempo.

«Es probablemente la persona que más me ha marcado en la vida», ha declarado en Vogue. Una afirmación que permite conocer una faceta más personal de una empresaria que suele mantener una considerable discreción sobre su vida privada.

Una mujer que sacó adelante a ocho hijos

María Marcote López era natural de Aranga y dedicó buena parte de su vida al trabajo. Para mantener a su familia ejerció como costurera y limpiadora, dos ocupaciones que desempeñó mientras se encargaba de sus ocho hijos. Su historia representa el esfuerzo cotidiano de muchas mujeres de su generación, que compaginaron las responsabilidades familiares con empleos fuera de casa.

Marta Ortega recuerda especialmente la manera de entender la vida que tenía su abuela. «Crio a ocho hijos. Jamás le importó de dónde venía nadie ni a qué se dedicaba», explica. Para María, lo verdaderamente importante era que las personas fueran trabajadoras y honradas, independientemente de su procedencia o de su posición social.

Ese planteamiento dejó una huella profunda en su nieta. La empresaria destaca una forma de relacionarse con los demás alejada de los prejuicios y centrada en cuestiones que consideraba esenciales. Una enseñanza que adquirió durante sus primeros años y que hoy recuerda con admiración.

La relación entre ambas fue especialmente estrecha durante la infancia de Marta. Mientras Amancio Ortega y Flora Pérez dedicaban buena parte de su tiempo al desarrollo de Zara, María se ocupaba de cuidar de su nieta. Pero su papel no se limitaba al ámbito doméstico.

Los primeros recuerdos de Marta Ortega

La influencia familiar también estuvo presente en los primeros acercamientos de Marta Ortega al mundo de la moda. De niña disfrutaba confeccionando vestidos para sus muñecas con ayuda de su abuela materna. Aquellos momentos, aparentemente sencillos, se convirtieron en algunos de sus recuerdos más especiales.

La costura formaba parte de la vida cotidiana de María y terminó siendo también una de las primeras experiencias de Marta con el universo textil. Mucho antes de ocupar puestos de responsabilidad en Inditex, la empresaria ya mostraba curiosidad por las prendas, los tejidos y todo lo relacionado con la ropa.

Su madre, Flora Pérez, también desempeñó un papel importante en ese acercamiento. Una de las hijas de María, Flora comenzó trabajando en las colecciones de mujer de Zara y participó en el desarrollo de una empresa que todavía estaba construyendo su identidad internacional.

En aquella época, la compañía atravesaba una etapa de expansión. Amancio Ortega y Rosalía Mera habían abierto la primera tienda de Zara en A Coruña en 1975. Después de consolidar su presencia en España y Portugal, la firma llegó a Nueva York en 1989, un paso que marcó el inicio de una nueva dimensión para el negocio.

Marta creció mientras se producía esa transformación. Quienes la conocieron entonces la recuerdan como una niña observadora, pendiente de lo que sucedía a su alrededor. Sus amigos incluso bromeaban con la suerte que tenía por pertenecer a una familia vinculada a la moda, aunque para ella aquel entorno formaba parte de su normalidad.

Marta Ortega fue dependienta

Su incorporación a la empresa familiar no se produjo directamente desde un despacho ni ocupando un puesto de responsabilidad. Después de completar sus estudios en Londres, Marta Ortega comenzó trabajando como dependienta en una tienda de Zara situada en King’s Road.

Aquella primera experiencia profesional se prolongó durante seis meses. Posteriormente permaneció otros nueve en Reino Unido, acompañando al director de tiendas en sus desplazamientos por diferentes establecimientos del país.

Fue una etapa importante para conocer desde dentro el funcionamiento de la compañía. En lugar de limitarse a observar el negocio desde la perspectiva de los equipos de diseño, pudo familiarizarse con las necesidades de las tiendas, la relación con los clientes y el trabajo diario de los establecimientos.

La Coruña, el hogar de Marta Ortega

Después de su etapa en Londres, Marta Ortega regresó a La Coruña, la ciudad en la que creció y donde ha desarrollado buena parte de su vida personal. Allí reside actualmente junto a su marido, Carlos Torretta, y sus tres hijos: Amancio, Matilda y Manuel.

La empresaria mantiene además una relación muy cercana con sus padres. De hecho, la vivienda familiar se encuentra pared con pared con la casa de Amancio Ortega y Flora Pérez, una proximidad que le permite conservar el contacto cotidiano con ellos pese a las exigencias de su actividad profesional.

Su trabajo implica numerosos desplazamientos y compromisos relacionados con la compañía, pero Galicia continúa siendo su principal punto de referencia. Allí están sus raíces, buena parte de sus recuerdos y una historia familiar que comenzó mucho antes de que Inditex alcanzara su dimensión actual.