Las 3 frutas que se pueden sembrar en botellas de plástico recicladas: necesitan poca tierra y crecen en espacios pequeños

Plantar un pequeño jardín es posible dentro de casa y simplemente te puede bastar con botellas de plástico recicladas, un poco de tierra, las semillas de una fruta y mucha paciencia. Los amantes de la jardinería no tienen excusas para obrar un pequeño huerto en casa en el que puedes plantar frutas como la fresa, tomates o incluso pequeñas guindillas para tus guisos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las tres frutas u hortalizas que puedes plantar en botellas de plástico en casa.

La jardinería es un arte que muchas personas practican en su día a día. Ya sea por devoción o para abastecerse de frutas y verduras durante la temporada, muchas son las personas que asiduamente plantan en casa para tener una pequeña joya a la que nutrir en el trajín diario. Ver crecer una flor o una planta de fruta o verdura puede saciar en demasía la paz interior y este deporte es muy recomendable para tener un hábito y estímulo diario. Si vives en el piso de una gran ciudad y piensas que no puedes plantar, tienes que saber que no estás en lo cierto.

Porque expertos en la materia han recomendado algunas frutas u hortalizas que puedes plantar en botellas de plástico recicladas. Este recipiente hará de macetero artesanal y tiene las condiciones para hacer crecer a estas semillas. Además, con este semillero particular, también tendrás un cariño por el reciclaje, que tan necesario es en el mundo en el que vivimos a día de hoy. Así que para plantar en botellas de plástico recicladas solo necesitarás de una semilla, tierra y mucha paciencia.

Las tres frutas para botellas de plástico recicladas

Expertos en jardinería han recomendado tres frutas u hortalizas que puedes plantar en botellas de plástico reutilizables, como puede ser la de una botella de agua o las de refrescos, que incluso suelen ser más grandes. Este será un macetero artesanal que podrás colocar en el balcón de casa sin miedo a que esto pueda suponer un problema para los viandantes que caminan por la calle. Aun así, si están protegidos, mucho mejor.

Una de las frutas que los expertos recomiendan plantar en una botella de plástico con las fresas. Esta es una de las frutas estrella de la gastronomía española y plantarla a través de una semilla requerirá de una gran paciencia. Este es un proceso lento y delicado y requiere que los semilleros estén muy protegidos durante los meses de invierno. El momento idóneo para plantar es en primavera u otoño y, a la hora de plantar, será recomendable no enterrar la corona para que esté a la superficie.

Con respecto al proceso de regado, la tierra siempre tendrá que estar húmeda, evitando regar los frutos, y maridará bien con abono orgánico o compost, además de un extra de potasio. También tendrá que estar en un lugar donde reciba al menos 6 horas de luz al día.

Otra de las frutas u hortalizas que puedes plantar en una botella de plástico son los famosos tomates cherry, que son los tomates pequeñitos que tan útiles son para la ensalada. Para ello tendrás que elegir un recipiente de al menos 20 litros con 30 centímetros de profundidad para que las raíces se puedan desarrollar a la perfección. Para florecer necesitará de riego regular y al menos ocho horas de sol al día.

En una botella de plástico también podrás plantar las famosas guindillas, ajíes o chiles que te pueden decorar un buen guiso o unos buenos tacos mexicanos. Para ello tendrás que coger una botella de grandes dimensiones y acompañarla de un riego diario y una buena exposición al sol y el sustrato correspondiente para la tierra.