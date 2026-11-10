Más de 600 metros cuadrados, jardín y piscina: todos los detalles de la nueva casa de Úrsula Corberó y Chino Darín

La vida de Úrsula Corberó y Chino Darín atraviesa uno de sus momentos más especiales. Convertidos en padres de su primer hijo en común, los actores han comenzado una nueva etapa familiar en la que también hay espacio para importantes cambios en el terreno personal. Después de años compaginando sus compromisos profesionales con sus estancias entre España y Argentina, la pareja ha estrenado una nueva vivienda en Madrid, un proyecto inmobiliario que llevaban tiempo preparando y que ya se ha convertido en uno de sus refugios familiares. Se trata de un espectacular chalé de más de 600 metros cuadrados construidos, varias plantas, jardín y piscina, situado en un barrio residencial de la capital, donde ambos pueden disfrutar de una mayor tranquilidad y privacidad.

La noticia llega después de que Ricardo Darín se hiciera viral por una confesión que refleja hasta qué punto la llegada de su primer nieto ha cambiado las prioridades de toda la familia. El actor argentino contó recientemente en el programa Todo pasa, de Urbana Play, que él y su mujer, Florencia Bas, ya habían viajado cinco veces a España para conocer y estar cerca del pequeño. Una distancia considerable que no parece un impedimento para unos abuelos que están viviendo con especial ilusión esta nueva etapa. Mientras Ricardo y Florencia mantienen su residencia en Buenos Aires, Úrsula y Chino reparten su tiempo entre Barcelona y Madrid, una organización familiar que ahora cuenta con un nuevo escenario.

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Aunque ambos conservan otras propiedades en las dos ciudades españolas, la construcción de esta vivienda supone un paso importante en sus planes de futuro. Úrsula Corberó adquirió el terreno a finales de 2020, después del enorme éxito internacional que alcanzó gracias a su papel de Tokio en La casa de papel. En aquel momento, la parcela era todavía un espacio sin edificar, rodeado de zonas verdes, y permaneció así durante un tiempo. Sin embargo, el proyecto comenzó a tomar forma el pasado año, cuando se aceleraron los trabajos de construcción. Ha sido hace apenas unos meses cuando la pareja ha podido estrenar finalmente el inmueble junto a su familia, según ha podido saber Vanitatis.

El resultado es una casa de grandes dimensiones que destaca por su estética y por la conexión entre los espacios interiores y exteriores. La vivienda supera los 600 metros cuadrados y cuenta con fachadas en tonos claros, grandes ventanales y espacios abiertos al jardín, una combinación que aporta luminosidad y refuerza ese aire romántico que caracteriza al inmueble. La zona exterior adquiere un protagonismo especial, con una piscina que ya pudieron disfrutar durante los meses de verano y que se ha convertido en uno de los principales atractivos de la propiedad. De hecho, ambos compartieron algunos momentos de esta nueva etapa en sus redes sociales, dejando ver parte de ese entorno en el que ahora transcurre su vida familiar.

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El estreno de la casa coincide, además, con una transformación mucho más importante para los dos: su debut en la maternidad y la paternidad. Úrsula Corberó y Chino Darín se convirtieron en padres de su primer hijo a principios de 2026, después de anunciar por sorpresa el embarazo el pasado mes de septiembre. La actriz compartió entonces una fotografía en sus redes sociales con un mensaje que rápidamente dio la vuelta al mundo: «Esto no es IA». Una manera muy suya de confirmar una noticia que había conseguido mantener en la más estricta intimidad hasta ese momento.

La llegada del pequeño también supuso algunos cambios en los planes iniciales de la pareja. Aunque su intención era recibir al bebé en Buenos Aires, finalmente el nacimiento tuvo lugar en Barcelona, donde Úrsula estuvo acompañada por sus seres queridos. Desde entonces, la intérprete ha ido compartiendo pequeñas pinceladas de su nueva realidad, siempre sin renunciar a la discreción que ha caracterizado su relación. El pasado abril publicó un álbum de fotografías en el que mostraba algunos momentos de su día a día, incluida una imagen dando el pecho a su hijo. «Tanto amor no me cabe», escribió, dejando constancia de la felicidad que atraviesa.