Ricardo Darín desvela el sexo y el nombre de su nieto, el hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín

Úrsula Corberó y Chino Darín han comenzado el 2026 con una de las mayores alegrías que les podía llegar. La pareja de actores ha dado la bienvenida al mundo a su primer hijo en común. Una llegada que tiene a ambos en una nube de felicidad, y no es para menos. La pareja se conoció hace 11 años y poco podían imaginar, en ese momento, lo que les depararía la vida. La periodista Lorena Vázquez ya avanzó la noticia hace unos días, en el programa de Y ahora Sonsoles. Pero ha sido ahora cuando uno de los miembros de la familia lo ha comentado. Y es que el encargado de dar detalles públicamente ha sido Ricardo Darín, el padre de Chino Darín.

El actor argentino, de 69 años, ha hablado con el equipo de Europa Press y ha hablado un poco del estado de salud de su nuera tras haber dado a luz. «Muy bien, muy bien, por suerte muy bien», indicó emocionado. Fue entonces cuando el artista reveló el gran secreto. Úrsula Corberó y Chino Darín han sido padres de un niño. «Es un niño. Se llama Dante, sí, es un nombre con mucho significado, pero es bonito, muy bonito», comentó. Y es que no ha podido mostrarse más feliz por la llegada del pequeño.

Ricardo Darín habla, emocionado, de su nieto

Asimismo, los medios han querido saber si el niño se parecía más al padre o a la madre. Una cuestión que el artista respondió razonadamente. «Es muy chiquitito todavía, pero supongo que, como ocurre en casi todos los casos, cada uno le encontrará parecidos familiares», dijo. A la pregunta de qué recomendación le daría a los padres primerizos, el argentino se ha sincerado. «No hay consejo posible. Esa es una experiencia que cada uno tiene que vivir en carne propia», zanjó.

Chino Darín ha hablado con la revista Semana respecto al nacimiento de su hijo. «Elegimos Dante porque nos gustó así», comenzó diciendo. Y es que, al parecer, el artista tuvo que abandonar el rodaje de un proyecto en el que se encuentra trabajando debido al nacimiento del niño. Pues, quería estar junto a Úrsula en ese momento tan especial. «Ella está muy bien, está cansada evidentemente, pero ahora debe recuperar el sueño para encargarse del bebé», agregó.

Como todo lo nuevo y desconocido en la vida, siempre da vértigo de primeras. Pero la pareja de actores se encuentra haciendo frente a este acontecimiento en sus vidas con muchas ganas. «Acabo de empezar a ser papá, así que tendré que ir aprendiendo por el camino como todos los demás padres del mundo», dijo a modo de conclusión.