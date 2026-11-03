Ricardo Darín (69 años), actor argentino: «San Sebastián es una ciudad que cada vez está más cara, a lo mejor porque cada vez está más linda»

Ricardo Darín actor argentino, conoce bien España donde ha trabajado tanto en cine como en teatro, y desde hace años mantiene una relación muy especial con San Sebastián, ciudad a la que ha vuelto en numerosas ocasiones debido a su festival, donde en 2017 recibió el Premio Donostia en reconocimiento a toda su trayectoria. Y este año ha vuelto para presentar Lo dejamos acá, la nueva película de Hernán Goldfrid que protagoniza junto a Diego Peretti, por lo que aprovechó su visita para hablar también de la ciudad a la que considera prácticamente su segunda casa.

El actor, de 69 años, reconoce que San Sebastián ha cambiado y que vivir o pasar unos días allí resulta cada vez menos asequible. «Es una ciudad que cada vez está más cara, a lo mejor porque cada vez está más linda», explicó en una entrevista con Fotogramas. Darín entiende perfectamente que muchas personas quieran instalarse en la capital guipuzcoana y asegura que siempre disfruta regresando y recorriendo sus calles. Su vínculo, además, va más allá del festival, ya que durante todos estos años también ha hecho amigos en la ciudad.

Ricardo Darín: «San Sebastián es una ciudad que cada vez está más cara, a lo mejor porque cada vez está más linda»

La relación de Ricardo Darín con el Festival de San Sebastián viene de lejos. En 2017 recibió allí el Premio Donostia, uno de los principales reconocimientos del certamen, y en esta edición su rostro fue además protagonista del cartel oficial. El actor explicó que regresar este año tenía un componente especialmente emotivo al coincidir con el último festival de José Luis Rebordinos al frente del certamen. Para Darín, acudir con una nueva película supone hacerlo a un lugar donde siempre se ha sentido especialmente bien recibido.

«Es llegar a un lugar que yo siento como mi segunda casa», asegura. Esa buena relación no se limita a los responsables del festival. Según cuenta, también ha recibido durante sus visitas el cariño de muchas personas de San Sebastián y ha establecido relaciones personales que se han mantenido con el tiempo. Precisamente por conocer bien la ciudad, Darín también se ha fijado en una realidad que afecta tanto a quienes viven en ella como a quienes quieren hacerlo y es que San Sebastián se ha convertido en una ciudad cada vez más cara, aunque el actor lo comenta con humor al relacionarlo con el atractivo que, a su juicio, tiene actualmente.

Pese a ello, no parece que los precios hayan reducido sus ganas de regresar. «Siempre es muy grato volver y recorrer sus calles», afirma, antes de reconocer que comprende perfectamente el interés de quienes se plantean mudarse allí porque considera que se trata de «un lugar maravilloso».

‘Lo dejamos acá’, la nueva película de Ricardo Darín

Su regreso a San Sebastián estuvo ligado esta vez a Lo dejamos acá, dirigida por Hernán Goldfrid y protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti. La película, estrenada en Netflix el pasado 16 de octubre, presenta a Ulises Verón, un psicoanalista pragmático que comienza a perder la confianza en los métodos tradicionales de la terapia. El personaje interpretado por Darín comienza a saltarse algunos de los límites habituales de su profesión convencido de que sus métodos funcionan. La situación cambia cuando llega a su consulta un escritor con un importante bloqueo creativo, interpretado por Diego Peretti.

Darín y Goldfrid ya habían trabajado juntos en Tesis sobre un homicidio y ambos reconocen que retomar aquella colaboración años después ha resultado sencillo. El actor destaca especialmente la evolución del director y su capacidad para resolver situaciones complejas durante el rodaje. La construcción del personaje requería, además, evitar una imagen demasiado previsible del psicoanalista argentino. El propio Darín reconoce que estuvieron atentos durante todo el trabajo para encontrar el punto adecuado y evitar tanto el exceso como quedarse cortos.

Ricardo Darín habló de salud mental y de los riesgos de su profesión

La película también permitió al actor reflexionar sobre la salud mental, un asunto que considera fundamental con independencia de la profesión de cada persona. Darín cree que en ocasiones las señales se detectan demasiado tarde y concede especial importancia a prestar atención a quienes forman parte del entorno más cercano. En su propio oficio ha reconocido también la existencia de determinadas situaciones que pueden resultar difíciles de gestionar. La popularidad y los elogios constantes pueden hacer que alguien termine perdiendo cierta perspectiva, aunque insiste en que eso no significa necesariamente que exista un problema de salud mental.

A sus 69 años, Darín continúa enlazando cine y teatro. Tras Lo dejamos acá, mantiene además otros proyectos y durante su estancia en España ha estado representando de nuevo Escenas de la vida conyugal en Madrid. El actor asegura que cada vez viene más al país y adelanta incluso la existencia de un proyecto importante que podría realizar aquí, aunque por ahora todavía no ha conseguido el impulso necesario para salir adelante.