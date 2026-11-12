TVE sacrifica a Broncano para emitir la entrevista a Sánchez en ‘El perro andaluz’ en horario de máxima audiencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este jueves, 12 de noviembre, El perro andaluz para sentarse frente a Manu Sánchez en una nueva entrega en directo del programa de La 1. La entrevista se emitirá a las 22.30 horas después del partido Chequia-España de la Nations League. Esto quiere decir que la cadena pública sacrifica hoy la emisión de La Revuelta para poder hacer más campaña a favor del PSOE.

Lejos de la pluralidad y objetividad que se le exige como cadena pública, TVE sigue empeñada en hacer campaña a favor del Gobierno antes de las elecciones de 29-N. En unas semanas marcadas por las entrevistas amables a Sánchez, Rufián, Monteo o Ada Colau en La Revuelta, y la tensión y la polémica que se vivió en el programa de Boncano cuando lo visitó Santiago Abascal, ahora, el ente público vuelve a poner en prime time una entrevista relajada y con humor con el presidente.

La 1 no emitirá hoy jueves La Revuelta tras el partido Chequia-España de la Nations League, y su lugar lo ocupará El perro andaluz, el espacio que se suele emitir los jueves tras la emisión del programa de Broncano y que tiene una media acumulada de un 13,7 % de cuota de pantalla desde su estreno en junio de este año.

TVE anuncia de la siguiente manera la entrevista a Sánchez de esta noche: «Un encuentro de perro a perro, entre dos Sánchez que comparten apellido y que esta vez estarán a uno y otro lado de las preguntas. Una conversación marcada por la actualidad más inmediata, en la que la seriedad y la reflexión convivirán con la ironía y los toques de humor propios del programa».

La visita llega en una semana marcada por la huelga general y las movilizaciones, con las consecuencias de la tragedia ferroviaria muy presentes. Los grandes asuntos políticos y sociales, las preocupaciones de la ciudadanía y las cuestiones que han marcado los últimos meses tendrán su espacio en una entrevista que también tendrá hueco para cuestiones más personales. ¿Cómo vive Pedro Sánchez lo que se dice de él? ¿Cómo se convive con la exposición pública cuando se está al frente del Gobierno?