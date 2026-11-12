Aristóteles, filósofo griego, sobre los deseos: «La esperanza es el sueño de un hombre despierto»

La esperanza es uno de los sentimientos que más influyen en la manera en la que las personas afrontan su día a día. Tener objetivos, imaginar cómo podría ser el futuro y confiar en que las circunstancias pueden mejorar son algunas de las razones que nos impulsan a seguir adelante. Sobre esta cuestión reflexionó Aristóteles, uno de los filósofos más importantes de la Antigua Grecia, con una frase que continúa teniendo vigencia. «La esperanza es el sueño de un hombre despierto».

Una reflexión sobre el poder de la esperanza

La frase de Aristóteles encierra una manera especialmente interesante de entender la esperanza. Compararla con un sueño significa reconocer que las personas pueden imaginar situaciones que todavía no han sucedido, construir expectativas y visualizar aquello que desean conseguir. Sin embargo, existe una diferencia fundamental, ya que quien sueña mientras duerme no controla necesariamente lo que ocurre, mientras que quien está despierto puede tomar decisiones para intentar transformar sus aspiraciones en realidad.

Los deseos como motor de nuestras decisiones

Para comprender mejor esta reflexión, hay que acudir también a otras ideas desarrolladas por Aristóteles. En su obra Retórica, el filósofo relaciona la esperanza con la imaginación y con la capacidad de anticipar acontecimientos futuros. Explica que las personas pueden experimentar placer al recordar situaciones agradables, pero también al imaginar algo positivo que todavía está por llegar. De esta manera, aquello que deseamos puede influir directamente en nuestras emociones y en nuestras decisiones. ￼

Esta interpretación permite entender por qué la esperanza tiene tanta importancia en la vida cotidiana. Cuando alguien desea conseguir un trabajo, superar una dificultad, encontrar el amor o alcanzar una meta personal, imaginar que puede lograrlo supone una motivación para continuar intentándolo. No significa que todos los objetivos vayan a cumplirse, sino que la posibilidad de conseguirlos ayuda a encontrar razones para actuar y no quedarse paralizado ante las dificultades.

La diferencia entre esperar y actuar

No obstante, la filosofía aristotélica también invita a no confundir la esperanza con una confianza ciega en que todo saldrá bien. En su Ética a Nicómaco, Aristóteles analiza la valentía y distingue entre quienes afrontan los peligros con verdadero coraje y quienes actúan únicamente porque creen que nada malo puede sucederles. Para el pensador, la confianza excesiva puede desaparecer cuando las circunstancias dejan de ser favorables. ￼

Por eso, la frase sobre el sueño de un hombre despierto puede interpretarse como una invitación a conservar los deseos sin perder de vista la realidad. Tener esperanza permite mirar hacia delante, pero son las decisiones, el esfuerzo y la capacidad de afrontar los obstáculos los que pueden acercarnos a aquello que imaginamos.

En definitiva, la reflexión de Aristóteles recuerda que los sueños no pertenecen exclusivamente al mundo de la imaginación. También pueden acompañar a las personas mientras están despiertas y convertirse en una fuente de motivación. Porque, aunque no siempre podamos controlar lo que sucede, mantener la esperanza nos permite seguir encontrando motivos para avanzar.