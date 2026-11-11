Fran y Cayetano Rivera: la sociedad que crearon para explotar su casa de Ronda está inactiva, pero la finca se anuncia por 1.600 euros la noche

El Recreo de San Cayetano es mucho más que una finca para los hermanos Rivera. Situada en Ronda (Málaga), en una extensión de aproximadamente diez hectáreas, la propiedad forma parte de la historia de la familia Ordóñez y ha sido escenario de algunos de sus acontecimientos más importantes. Allí se casaron Fran Rivera y Lourdes Montes en septiembre de 2013 y allí continúa reuniéndose la familia siempre que tiene ocasión. Pero los hermanos también encontraron en este inmueble una oportunidad empresarial: después de acometer una remodelación de la casa familiar, decidieron abrir sus puertas al público y transformarla en un alojamiento turístico de lujo. Para poner en marcha el proyecto constituyeron una sociedad específica, Recreo Museo SL, cuyo recorrido mercantil permite ahora conocer cómo se articuló aquella apuesta por rentabilizar la finca.

La sociedad se constituyó el 2 de agosto de 2012, con un capital social de 3.000 euros y domicilio en la propia propiedad, en el Partido de Espejo y Ventanilla, en Ronda. Su objeto social era la gestión y explotación de El Recreo y sus terrenos aledaños con fines turísticos, de ocio, recreo y organización de eventos. Es decir, nació expresamente para desarrollar el negocio que los hermanos estaban preparando. En el momento de su constitución fueron nombrados administradores solidarios Francisco de Asís Rivera Ordóñez y Cayetano Antonio Rivera Ordóñez, que asumieron la dirección de la mercantil. La empresa quedó encuadrada en el CNAE 5520, correspondiente a alojamientos turísticos y otros establecimientos de corta estancia, y fijó su sede social en la misma finca que pretendía comercializar.

El proyecto abrió sus puertas al público en enero de 2015, con una propuesta dirigida a grupos que quisieran alquilar la propiedad completa, en lugar de reservar habitaciones individuales. El inmueble cuenta con cinco dormitorios dobles con baño propio, amplias zonas comunes, salón con chimenea, cocina, biblioteca, piscina y sala de masajes, además de espacios exteriores rodeados de olivares, árboles frutales y huertos. La capacidad anunciada entonces era de diez personas y la estancia podía completarse con servicios adicionales, como un chef privado o traslados desde los aeropuertos de Málaga y Sevilla. El precio inicial ascendía a 1.000 euros por noche, una tarifa que situaba El Recreo en el segmento más exclusivo del turismo rural. Su principal reclamo era ofrecer una experiencia privada en la antigua residencia familiar de los Ordóñez, con el atractivo añadido de la historia de la propiedad y de los personajes que habían pasado por ella.

Sin embargo, los primeros resultados económicos reflejaron las dificultades de consolidar un negocio con unas tarifas tan elevadas. Las cuentas de Recreo Museo SL correspondientes a 2015 arrojaron pérdidas de 36.572,74 euros, mientras que el activo de la sociedad se situaba en 205.225,24 euros. La respuesta pasó por ajustar los precios para intentar atraer más clientes: en 2016, los hermanos aplicaron una rebaja del 30%, de los 1.000 euros iniciales a 700 euros por noche. Posteriormente, la tarifa volvió a reducirse hasta situarse en torno a los 650 euros diarios. La estrategia coincidió con una mejoría de los resultados: el ejercicio 2016 terminó con un beneficio aproximado de 6.500 euros, frente a los números rojos del año anterior. Así, el alojamiento consiguió dejar atrás las pérdidas de su primer ejercicio conocido, aunque la evolución posterior de la empresa resulta mucho más difícil de seguir.

Y es que 2016 es también el último ejercicio del que consta un depósito de cuentas de Recreo Museo SL en la documentación mercantil consultada por COOL. No aparecen balances posteriores que permitan conocer cómo evolucionaron la facturación, los gastos o los resultados de la sociedad durante los años siguientes. Además, algunas bases de datos empresariales califican actualmente a la compañía como inactiva, mientras que otras no reflejan esa misma situación. Su historial registral disponible recoge la constitución y los nombramientos iniciales de sus administradores, publicados en septiembre de 2012. La falta de información contable posterior deja, por tanto, sin conocer qué ocurrió con la explotación turística después de aquella primera etapa de pérdidas y posterior recuperación.

La documentación consultada por COOL permite profundizar también en la estructura societaria de Recreo Museo SL. En ella aparece Goosfraba SL, que figura como titular del 50% de su capital social. Esta mercantil fue constituida en febrero de 2011 y Cayetano Rivera figura como administrador único. A su vez, Goosfraba tiene como socio único a Mitraditi SL, por lo que la participación en el negocio de la finca también se articula a través de esta sociedad. Goosfraba cuenta con un capital social de 3.010 euros y su objeto social está relacionado con la compraventa e intermediación de materiales reciclables, chatarra y otros productos procedentes del reciclaje, una actividad distinta de la turística. La compañía sí presenta depósitos de cuentas hasta el ejercicio 2024, frente a los registros de Recreo Museo, que se detienen en 2016. Su presencia permite conocer mejor el entramado empresarial relacionado con el proyecto, aunque su actividad declarada no es la gestión de alojamientos.

El Recreo se anuncia por 1.600 euros la noche, pero no permite completar una reserva

La comercialización actual de la finca añade otra incógnita a la investigación. El Recreo de San Cayetano continúa anunciado en plataformas de reservas, con dirección en la carretera de Ronda a Campillos, en el kilómetro 4,5, y con la licencia turística CR/MA/00664. COOL ha realizado varias comprobaciones en distintas fechas y para diferentes periodos de estancia y ha constatado que las tarifas que aparecen actualmente están muy por encima de los precios con los que comenzó a funcionar el alojamiento. En una de las simulaciones, para cinco adultos, con entrada el 9 de noviembre de 2026 y salida el día 13, la plataforma mostraba un importe total de 6.403 euros por cuatro noches, lo que equivale a 1.600,75 euros por noche. La cifra supera en más de un 60% los 1.000 euros de la tarifa inicial de 2015 y multiplica por más de dos los 700 euros a los que se rebajó el precio en 2016. Sin embargo, pese a que el sistema mostraba ese importe, al avanzar en el proceso de contratación el alojamiento aparecía como no disponible y no permitía completar la reserva.

El Recreo mantiene así su escaparate comercial en internet, con precios concretos y ficha de alojamiento turístico, pero sin que COOL haya podido formalizar una reserva en las fechas consultadas. Las distintas comprobaciones no han permitido aclarar si responde a un calendario cerrado, a una disponibilidad limitada a determinadas temporadas o a un cambio en la forma de comercializar la propiedad. El dato que sí resulta llamativo es que, mientras la sociedad constituida expresamente para gestionar la explotación no presenta cuentas depositadas posteriores a 2016, la finca continúa anunciándose como un alojamiento de lujo con tarifas que superan los 1.600 euros por noche.

Una relación entre hermanos marcada por los desencuentros