España bate récords de turismo mientras el Gobierno consolida un modelo que expulsa al consumidor nacional

La subida generalizada de precios está imponiendo un modelo de lujo en España que fractura al consumidor nacional, que se ve expulsado de alojamientos de gama media, con una caída de su consumo de hasta el 10%, que le redirige hacia opciones de bajo coste.

Así, en los últimos años se ha consolidado un mercado turístico de predominio extranjero frente al nacional. El resultado es que los españoles buscan opciones más ventajosas en el extranjero o, directamente, son expulsados de las zonas de mayor demanda internacional, como las islas y el arco mediterráneo, al no poder competir en precios.

En consecuencia, el gran atractivo de España para la demanda internacional tiende a expulsar a los viajeros nacionales, que no pueden competir en el mercado, según el Informe de Coyuntura Turística del primer cuatrimestre de 2026 de CCOO.

De esta forma, «el mínimo común denominador a nivel territorial es que todas las CCAA son zonas de expulsión progresiva para la población residente», alerta el informe.

Crece el turismo internacional

El turismo nacional avanza con cifras más moderadas que el internacional. En concreto, el turismo nacional ha alcanzado 538.000 turistas más que en el primer cuatrimestre del año anterior y un crecimiento anual del 2,9%. No obstante, sin que todavía haya arrancado la temporada alta, el turismo internacional mantiene un ritmo de crecimiento intenso, con 879.000 turistas más que en el primer cuatrimestre del año anterior, lo que supone un crecimiento anual del 3,4%.

En los cuatro primeros meses del año, España recibió 26,5 millones de turistas internacionales, y otros 13 millones más de excursionistas (visitantes que no pernoctan), que sumados a los 19 millones de viajeros residentes, arrojan una nueva cifra récord de 58,7 millones de desplazamientos, elevando al 13% la población flotante en España, una tasa sin precedentes.

«Consideramos que el crecimiento turístico no puede medirse sólo en volumen de demanda o rentabilidad empresarial. El actual modelo, basado en el incremento de precios y en la concentración de beneficios, está generando segmentación del consumo, saturación territorial y riesgos de precarización en los territorios saturados y de estancamiento del empleo en el interior», consideran desde CCOO.

Sube el precio de los hoteles

En cuanto a los hoteles, en términos de rentabilidad, el informe refleja subidas del 3,6% en la tarifa media diaria (ADR) y del 3,8% en el ingreso por habitación (RevPar), que crece con mucha mayor fuerza en las categorías de lujo.

Aunque los hoteles absorben el 80% de la demanda turística, gestionando 31 millones de entradas, casi un millón más que en 2025 (+3,2% anual), los apartamentos turísticos continúan su expansión, al registrar casi 300.000 viajeros más que hace un año (+8,4%).

En términos de empleo, el sector hotelero se consolida como uno de los principales motores de la hostelería: suma casi 214.000 puestos de trabajo, el 14% del empleo total del sector, y en el primer cuatrimestre de 2026 creó 11.000 nuevos empleos, un crecimiento del 5,4%, frente a los 36.000 empleos generados por el conjunto de la hostelería, que avanzó un 2,5%.

El informe también muestra la dualidad territorial del turismo en España, con una costa saturada en las islas y el eje mediterráneo, marcada por la alta dependencia del turismo internacional y mayor creación de empleo, frente a una zona interior y norte cantábrico más dependiente del turista nacional residente, con pérdida de atractivo fuera de temporada alta y empleo estancado o en retroceso.