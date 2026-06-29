El Gobierno de Pedro Sánchez continúa su cacería contra Airbnb y ha asegurado que duplicará el IVA a los pisos turísticos con el fin de solucionar la grave crisis de vivienda que atraviesa España.

El Consejo de Ministros ha acordado este lunes aprobar durante el mes de julio un paquetes medidas que que llevar al Congreso de los Diputados entre las que incluye elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos.

Tal y como ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se trata de un «texto ambicioso y transversal» que busca abordar el problema del acceso a la vivienda «de forma integral».

Así, el Gobierno está trabajando en un real decreto que incluirá propuestas «apoyadas por las distintas fuerzas políticas» a lo largo de la legislatura «para que todos puedan vivir en paz», según ha señalado Saiz.

Se estructurará en dos bloques. El primero, según se destinará a bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler.

Este bloque incluye, entre otros, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler.

El segundo bloque se orienta a movilizar vivienda asequible e incluye, entre otros, el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos y medidas de agilidad administrativa.

Saiz ha destacado que un problema como el de la vivienda «solo se puede resolver desde el acuerdo».