Fran Rivera ha roto su silencio en televisión para responder a las últimas polémicas familiares. El diestro se ha sincerado sobre su evidente distanciamiento con sus tres hermanos, Cayetano, Kiko y Julián Contreras y, además, ha hablado como nunca sobre la relación de su hija Tana con el torero Roca Rey, el cual le pidió permiso para salir con su primogénita.

Fran Rivera rompe la relación con sus hermanos

La relación de los hermanos Rivera y Ordóñez siempre ha estado en el ojo mediático y siempre ha sido cuestionada. Por una parte, se encuentra la de los hijos de Paquirri, que tras su muerte hubo un claro cisma en la familia por la herencia. Una polémica que ha perdurado en el tiempo pese a sus intentos de reconciliarse en varias ocasiones. Por otra, la de los hijos de Carmina Ordóñez y el torero fallecido con Julián Contreras, el pequeño del clan.

Sin embargo, hasta hace unos años, parecía que el vínculo entre Cayetano y Francisco era irrompible. De hecho, aunque parte del entorno ha aclarado que no existe distanciamiento alguno entre ellos, ahora el mayor de los Rivera ha confirmado que apenas tiene relación con sus hermanos, incluyendo a la pareja de Tamara Gorro. «Que mi familia no es la familia maravillosa que somos una piña… La familia de Lourdes sí es maravillosa, son una piña todos los días, no solo en Navidad. Tenemos un grupo de WhatsApp y no para», ha dicho sobre los miembros de su familia política, los Parejo. Unas palabras que evidencian que no es así en su familia y con sus hermanos: «Con mi madre hubiésemos estado más unidos. No me compensa hablar de ciertas cosas». Eso sí, eso no quita que «no le haya dolido» este distanciamiento o ciertas actitudes de Cayetano, Kiko y Julián: «Mis hermanos y yo no pensamos igual en muchísimas cosas. No pasa nada. No somos iguales».

Su relación con Roca Rey

Otro de los asuntos de los que Fran Rivera se ha pronunciado ha sido sobre la relación de su hija Tana con el torero Roca Rey. A comienzos de año, salía a la luz este idilio de la unigénita de Eugenia Martínez de Irujo con el peruano. Una historia de amor que, por qué no, recordaba a la de su abuela Carmina con Paquirri. Aunque a su círculo no sorprendió, lo cierto es que su noviazgo copó titulares por la amistad de la joven con Marina, ex de Andrés. Sin embargo, Tana y su novio decidieron hacer oídos sordos y disfrutar de su historia de amor al margen del qué dirán.

Precisamente por la discreción de los jóvenes, Fran Rivera ha querido mantenerse al margen en todo momento, hasta ahora, que entre risas ha desvelado que está encantado con que su hija sea feliz al lado del peruano, con el que mantuvo una conversación: «Me emociona que Cayetana sea feliz y esté con alguien que la quiera y la cuide. Cayetana ha elegido a Andrés y yo lo admiro profundamente como torero. En la plaza de toros me emociona. Es un torero de época. En lo personal, le voy conociendo día a día y me parece un tipo fantástico con unos valores increíbles, pero, como quien dice, acaban de empezar. Eso sí, están muy felices».