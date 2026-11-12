A partir del 1 de diciembre está confirmado el cambio en las bajas laborales por enfermedad: la Seguridad Social lo avala

Las bajas laborales van a cambiar a partir del próximo 1 de diciembre de 2026. La modificación afecta a la forma en la que se calcula la prestación por incapacidad temporal y puede hacer que algunos trabajadores cobren una cantidad diferente a la que habrían recibido hasta ahora, aunque los porcentajes de la prestación se mantienen.

El cambio está recogido en el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, que modifica la Ley General de la Seguridad Social. A partir de su entrada en vigor, ya no se utilizará con carácter general la cotización del mes inmediatamente anterior a la baja, sino la del mes anterior a ese. De este modo, en una baja que comience en diciembre, por ejemplo, la referencia será octubre y no noviembre.

A partir del 1 de diciembre está confirmado el cambio en las bajas laborales por enfermedad

Hasta ahora, la base reguladora de una incapacidad temporal por contingencias comunes se obtenía tomando como referencia la base de cotización del mes anterior al inicio de la baja, pero ese criterio cambiará a partir del 1 de diciembre. El nuevo artículo 171 de la Ley General de la Seguridad Social establece que la base reguladora será el resultado de dividir la base de cotización por contingencias comunes correspondiente al mes inmediatamente anterior al mes previo al hecho causante entre los días a los que se refiera esa cotización.

Es decir, que si una persona empieza una baja médica el 10 de diciembre de 2026, ya no se mirará noviembre para calcular la prestación, sino octubre. Y cuando el trabajador tenga salario mensual y haya permanecido de alta durante todo ese mes, la base correspondiente se dividirá entre 30. La misma lógica se aplicará también en las contingencias profesionales, aunque en esos casos se tendrán en cuenta además las reglas específicas previstas para las horas extraordinarias.

El cambio no significa que todo el mundo vaya a cobrar menos

Una de las dudas más evidentes es qué ocurrirá con la cantidad que recibe el trabajador durante la baja. No existe una respuesta única porque dependerá de cómo hayan evolucionado sus bases de cotización. Si la base de dos meses antes de la baja era inferior a la del mes inmediatamente anterior, la prestación puede resultar más baja con el nuevo sistema. Pero puede suceder exactamente lo contrario si aquella base era superior.

Por ejemplo, un trabajador que tenga una base de cotización de 2.000 euros en octubre y de 2.200 en noviembre verá calculada una baja iniciada en diciembre sobre los 2.000 euros de octubre. Si las cifras fueran al revés, el resultado podría beneficiarle. Por tanto, la reforma no introduce una reducción general de las bajas ni una subida automática. Lo que cambia es el mes que se utiliza como referencia. Tampoco cambian los porcentajes que se aplican en caso de enfermedad común o accidente no laboral. La Seguridad Social mantiene el 60% de la base reguladora desde el cuarto día hasta el vigésimo, ambos incluidos, y el 75% a partir del día 21.

Qué ocurre si el trabajador acaba de incorporarse a la empresa

La norma contempla también situaciones en las que no es posible utilizar la cotización de dos meses antes porque el trabajador todavía no estaba en la empresa. Si la persona se incorporó durante el mes anterior al inicio de la baja, para calcular la prestación se utilizará la base de cotización correspondiente a ese mes inmediatamente anterior.

Es decir, alguien que empiece a trabajar en noviembre y cause baja en diciembre no tendrá una base de octubre en esa empresa. En ese caso, se tomará noviembre y se dividirá por los días a los que corresponda la cotización. La situación cambia de nuevo cuando el trabajador se incorpora y causa baja dentro del mismo mes. Entonces se utilizarán las cotizaciones correspondientes a los días transcurridos entre el alta en la empresa y el día anterior a la baja médica. Con estas excepciones se evita que la nueva regla deje sin una referencia válida a quienes tienen muy poca antigüedad.

A qué bajas afecta el cambio del 1 de diciembre

La nueva regulación entra en vigor el 1 de diciembre de 2026. Por tanto, será aplicable a los procesos de incapacidad temporal que comiencen desde esa fecha y no modifica retroactivamente las bajas iniciadas anteriormente. La prestación por incapacidad temporal continúa destinada a sustituir parte de los ingresos cuando una persona no puede trabajar de forma provisional por enfermedad o accidente.

En las enfermedades comunes, además, sigue siendo necesario acreditar con carácter general 180 días cotizados dentro de los cinco años anteriores para acceder al subsidio. En caso de accidente, sea o no laboral, no se exige ese periodo previo.Desde diciembre, sin embargo, quienes inicien una nueva baja tendrán que fijarse en un mes diferente al que se utilizaba hasta ahora para saber cuánto pueden cobrar. La fecha de inicio de la incapacidad y las bases de cotización de los meses anteriores pasan así a tener todavía más importancia.