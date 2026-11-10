Está confirmado por la Seguridad Social y los abogados laboralistas lo avalan: «A partir del 1 de diciembre va a cambiar completamente tu sueldo estando de baja»

El abogado laboralista Juanma Lorente ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que avisa a las personas que se estén pensando coger una baja sobre los cambios a la hora de calcular el sueldo de los ciudadanos que se encuentren en esta situación. A partir del 1 de diciembre entra en vigor una nueva regla que cambia por completo la forma en la que se calcula el sueldo que tendrán los trabajadores mientras están disfrutando de una baja médica. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios que llegan para las personas que están de baja.

Esta es otra de las grandes lacras de la España de Pedro Sánchez: nuestro país lidera las bajas laborales en la Unión Europea. En estos momentos, más de un millón de empleados se encuentran de baja médica por incapacidad temporal en España y esto supone un gran coste para la Seguridad Social y las empresas de nuestro país, que tienen que maniobrar ante las ausencias por baja médica de sus trabajadores. En España un total de 1,6 millones de personas faltan cada día a su puesto de trabajo y 1,24 millones corresponen a bajas médicas.

Este 1 de diciembre entra en vigor una nueva norma que puede hacer pensárselo dos veces a los trabajadores que se cojan una baja haciendo cuentas con el mes anterior. A partir del próximo mes se cambia la forma de calcular el sueldo de estos trabajadores y, en lugar de coger el mes anterior como referencia, se retrocederá hasta dos meses para sacar el montante total que recibirán los empleados que acudan a su trabajo con un justificante médico para ausentarse de su empleo.

Cambia la forma de calcular el sueldo para las bajas

El abogado laboralista Juanma Lorente ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que avisa sobre los cambios que llegan a partir del 1 de diciembre. «Mensaje importante para todo aquel que piense que va a tener que darse de baja médica dentro de poco», afirma este experto en la materia.

«A partir del 1 de diciembre va a cambiar completamente la forma en la que se calcula tu sueldo de baja médica», comienzas diciendo en el vídeo en el que pasa a dar una explicación: «Hasta ahora era de la siguiente manera. Si te dabas de baja, por ejemplo, en el mes de diciembre, la nómina que se tiene en cuenta para calcular tu sueldo de baja es la del mes inmediatamente anterior. Es decir, el mes de noviembre».

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«Esto es importante porque hay muchas personas que se fijan en esto. Imagínate que eres comercial y tienes variables o que haces muchas horas extra en el mes anterior. Si crees que la baja va a ser larga, te interesa darte de baja el mes siguiente si el mes anterior has tenido una nómina importante», comenta.

Así que Juanma Lorente avisa de que «esto va a cambiar por completo». «La nómina del mes anterior no va a ser la que se tenga como referencia para calcular tu sueldo de baja. Va a ser la de dos meses antes. Es decir, si te vas a dar de baja en diciembre, será la de octubre», dice a la vez que deja claro que: «Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a lo mejor hay gente que ha hecho cálculos y esos cálculos ya no sirven para nada».