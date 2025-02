Palo de la Seguridad Social: soy abogado y ésto es lo que va a pasar con las bajas médicas a partir de ahora

El año 2025 también ha llegado con cambios en lo que se refiere a las bajas médicas. En el Boletín Oficial del Estado se han introducido nuevas modificaciones en lo que tiene que ver con la incapacidad temporal y durante unos meses se supervisará si estas medidas funcionan. Todo con el objetivo de que el sistema de bajas médicas sea más eficiente. Consulta en este artículo todo lo que necesitas saber sobre las bajas médicas.

Las bajas médicas, también llamadas incapacidad temporal y recogidas en el Real Decreto 625/2014, están en el foco del Gobierno después de haber invertido más de 14.000 millones de euros en las ocho millones de bajas médicas que se dieron en España en 2023. Todo hace indicar que en 2024 se superarán estos números y por ello el Gobierno se ha propuesto para este 2025 llevar a cabo un mayor control en la materia.

Por ello, se ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales para llevar a cabo una serie de medidas que ya están publicadas en el Boletín Oficial del Estado y que serán sometidas a estudio durante los próximos meses para comprobar su funcionamiento. Todo con el objetivo de evitar el fraude en las bajas médicas, así como modernizar el sistema y hacerlo más eficiente.

Una de las principales medidas tiene que ver con el mayor control por parte de la Seguridad Social de los beneficiarios de la incapacidad temporal. A partir de este 1 de enero aumentarán los controles médicos para comprobar la situación del trabajador. Por parte de la empresa, también se tendrá que informar a la Seguridad Social sobre las funciones del empleado para verificar que el motivo de la baja le impide desarrollar sus funciones laborales.

Una de las medidas más polémicas tiene que ver con las bajas intermitentes, que permitirá combinar días de descanso con jornadas laborales parciales. Esto ha derivado de la llamada baja laboral flexible, que supuso una confrontación entre las diferentes ramas del Gobierno y los agentes sociales. «En ningún caso una persona podrá trabajar mientras siga de baja. No debemos confundir los términos, ya que esta medida busca ampliar derechos y ofrecer una mejor protección a los empleados», dijo Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tras anunciar las nuevas medidas en lo que se refiere a las bajas médicas.

Un abogado se pronuncia sobre las bajas médicas

@laboral_tips es un abogado laboralista que comparte en las redes sociales sus consejos sobre las últimas novedades en el mercado laboral. En uno de sus últimos vídeos ha puesto el foco en las bajas laborales y los cambios que media el Gobierno. «Este 2025 habrá novedades en las bajas médicas: mayor control por la Seguridad Social, mayor seguimiento de los motivos de tu baja, la incidencia y la duración de estas», comienza diciendo antes de sacar su primera conclusión: «Vamos, que las van a recortar».

Los primeros minutos de su vídeo los dedica al tema de la baja laboral flexible, que considera un sinsentido. «Una reforma que tiene el objetivo de introducir las altas progresivas, lo que se dijo de la baja laboral flexible. No es una medida que no sea polémica porque hasta el propio Gobierno lo criticó. Cómo vas a trabajar, es decir, un alta progresiva a media jornada, si aún no estás recuperado», concluye.

«Otra de las medidas que quieren implantar es una comisión para hacer un seguimiento de los motivos de las bajas, las causas y la duración de estos procesos. Porque sí, lo sabéis todos, que hay muchísimas bajas que están sin control, que se dilatan muchísimo y lo peor es que no te dan tratamiento para mejorar con lo que se prolonga un año y al final te tratan el último mes», apunta sobre el problema de las largas listas de espera que también acaban siendo un problema para las bajas médicas.

Se van a proponer revisiones médicas frecuentes con el objetivo de reducir las bajas. Ahora, ¿esto es una medida efectiva? Bajo mi punto de vista, no. El problema del servicio de salud es que no hay tratamiento. Una persona con un problema en el hombro tarda 9, 10 o 12 meses en que le operen», aclara. «Mayor control está muy bien para hacer un seguimiento, pero este seguimiento tiene que ir acompañado de un tratamiento y no simplemente que te vayan renovando los partes y vayas cobrando estando en tu casa sin hacer nada», finaliza sobre uno de los grandes problemas de este país: las largas listas de espera en la sanidad pública.