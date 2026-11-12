El menú de Navidad de Isabel Preysler (76 años): «Tenemos pavo, que lo cocina el padre de Fernando Verdasco, con puré de patata, castaña y salsa de arándanos»

La Navidad es una de las fechas más especiales para Isabel Preysler y su familia. Cada año, la socialité reúne a sus hijos y nietos alrededor de una mesa en la que la gastronomía tiene un papel protagonista. Lejos de apostar por un menú completamente diferente en cada celebración, en su casa hay una tradición que se mantiene con el paso del tiempo, que es un pavo asado acompañado de puré de patata, puré de castañas y salsa de arándanos. Una receta muy concreta que, además, tiene un cocinero habitual en la familia, José Verdasco, padre del tenista Fernando Verdasco y suegro de Ana Boyer.

Un menú adaptado a todos los miembros de la familia

Aunque el pavo es el gran protagonista, la cena no se limita a este plato. Isabel Preysler también ha explicado que se prepara solomillo para quienes prefieren otra carne, además de pasta para los más pequeños y para Julio Iglesias Jr., que no come carne ni pavo.

Los acompañamientos también tienen su importancia. El puré de patata aporta una guarnición clásica, mientras que el de castañas introduce un toque más dulce y otoñal. La salsa de arándanos rojos, conocida internacionalmente como cranberry sauce, completa la combinación con un contraste ligeramente ácido que encaja especialmente bien con las carnes asadas. ￼

El pavo, protagonista de la Nochebuena

La propia Isabel Preysler ha contado en varias ocasiones cómo son las celebraciones navideñas en su domicilio. Una de las revelaciones más comentadas llegó durante su visita a El Hormiguero, en diciembre de 2024, cuando Pablo Motos quiso conocer algunos detalles de sus reuniones familiares.

La socialité explicó que se trata de una cena bastante variada, porque cada miembro de la familia tiene sus propias preferencias. Sin embargo, hay un plato que nunca parece faltar. «Tenemos pavo, que lo cocina siempre el padre de Fernando Verdasco, y le queda buenísimo», explicó durante la entrevista. El responsable de este asado es José Verdasco, padre del deportista y hostelero madrileño. Su participación se ha convertido en una de esas costumbres familiares que se repiten cuando las celebraciones tienen lugar en Madrid.

Una tradición que viene de lejos

La relación de José Verdasco con la cocina navideña de los Preysler no es nueva. En 2019, Tamara Falcó ya hablaba de la receta familiar del pavo, que había aprendido de su consuegro y que quiso incorporar a las celebraciones. Incluso contó una anécdota de un año en el que un problema con el pedido dejó a la familia sin el pavo esperado y José tuvo que acudir al rescate con dos ejemplares de doce kilos. ￼

El dulce que tampoco falta en Navidad

Para terminar la velada, la familia también tiene sus preferencias. En una entrevista publicada en 2021, Isabel Preysler compartió una receta de cremoso de chocolate elaborado con chocolate, mantequilla, huevos, harina y azúcar. Se hornea en pequeñas porciones y se sirve caliente, con azúcar espolvoreado por encima.

Así, entre el pavo preparado por José Verdasco, las guarniciones tradicionales y el chocolate como broche final, Isabel Preysler conserva una fórmula navideña en la que la gastronomía y las reuniones familiares son las grandes protagonistas. ￼