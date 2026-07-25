El secreto de Isabel Preysler para cuidar su pelo: productos naturales y un truco al aplicar el champú

El verano es una de las épocas más exigentes para el cabello. La exposición prolongada al sol, las altas temperaturas, el cloro de las piscinas, la sal del mar y el viento pueden provocar sequedad, pérdida de brillo, encrespamiento y puntas abiertas. Por eso, mantener una rutina de cuidado capilar durante los meses más calurosos resulta fundamental para preservar la hidratación y la salud de la melena. Y esto es lo que suele hacer Isabel Preysler para cuidar su pelo.

Igual que protegemos la piel con protector solar, el cabello también necesita cuidados específicos que ayuden a prevenir el deterioro y a mantenerlo fuerte, suave y con un aspecto saludable durante toda la temporada estival. Según Vanitatis «La incidencia del sol sobre nuestro cuerpo es nociva si no se está adecuadamente protegido, algo que descuidamos cuando se trata del cabello». Cuando se habla de una melena impecable, Isabel Preysler es uno de los referentes más destacados. A lo largo de los años ha demostrado que un cabello brillante, cuidado y con movimiento es el resultado de una rutina constante, especialmente en verano, cuando los factores externos ponen a prueba la fibra capilar.

Cómo cuida el pelo Isabel Preysler en verano

Los expertos coinciden en que proteger el pelo frente a la radiación ultravioleta, mantener una hidratación adecuada y reparar los daños tras la exposición al sol son pasos imprescindibles para conservar su belleza. Siguiendo hábitos sencillos y utilizando productos específicos, es posible minimizar los efectos del calor y disfrutar de un cabello sano incluso después de largas jornadas de playa o piscina.

La rutina de cuidado capilar de Isabel Preysler se basa en la prevención y el mantenimiento. Estos son algunos de los cuidados esenciales:

Hidratar el cabello

«Las altas temperaturas, el sol y la sal resecan el cabello en exceso, siendo la hidratación -antes, durante y después del verano- el mejor tratamiento para prevenir que aparezca el encrespamiento y las puntas se debiliten», asegura Vanitatis.

Las mascarillas nutritivas, los aceites capilares ligeros y los acondicionadores hidratantes ayudan a mantener la elasticidad y el brillo de la fibra capilar.

Cubrir el pelo

El uso de sombreros de ala ancha, pañuelos o gorras protege el cabello de la radiación solar directa. Además de cuidar el cuero cabelludo, estos accesorios reducen la deshidratación y ayudan a conservar el color, especialmente en cabellos teñidos.

Aclarar después del baño

Tras un baño en el mar o en la piscina, es recomendable aclarar el cabello con agua dulce lo antes posible. De esta manera se eliminan los restos de sal y cloro, dos elementos que pueden resecar y debilitar la fibra capilar.

Sellar las cutículas

Después del lavado, utilizar un acondicionador o un tratamiento específico para sellar las cutículas ayuda a conservar la hidratación dentro del cabello. Este paso también aporta un acabado más suave, brillante y reduce el encrespamiento.

Proteger frente al calor

Los protectores solares capilares y los productos con filtro UV crean una barrera frente a los rayos solares. Además, durante el verano conviene reducir el uso de planchas, rizadores y secadores a altas temperaturas para evitar un daño adicional.

Sanear las puntas

Cortar las puntas antes o después del verano ayuda a eliminar las zonas más dañadas y previene que las puntas abiertas se extiendan hacia el resto del cabello. Un saneamiento periódico favorece una melena con mejor aspecto y más saludable.

Consejos para cuidar el cabello durante el verano

Aplicar protector solar específico para el cabello antes de la exposición al sol.

Utilizar mascarillas hidratantes una o dos veces por semana.

Llevar sombrero o pañuelo durante las horas de mayor radiación solar.

Aclarar el cabello con agua dulce después de cada baño en el mar o la piscina.

Evitar el uso excesivo de herramientas de calor.

Elegir champús suaves y acondicionadores nutritivos.

Desenredar el cabello con peines de púas anchas para evitar roturas.

Dormir sobre fundas de satén o seda para reducir el encrespamiento.

Cortar las puntas con regularidad para mantener una melena sana. «Aunque siempre se recomienda cortar el cabello cada tres meses para mantener su forma y evitar que se debilite, cortar las puntas justo después del verano, nada más volver de las vacaciones, es casi una obligación», explica Vanitatis.

Más allá del champú: alimentación e hidratación

Para tener una melena mejor, Isabel Preysler también cuida otros aspectos como una alimentación adecuada. Para esto prioriza alimentos frescos, frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables. La Dra. Ana García Navarro afirma: «es bueno el hábito de llenar por lo menos la mitad de su plato con frutas y verduras. Son una gran fuente de antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales».

Hidratación adecuada

Beber suficiente agua durante el día es esencial para el funcionamiento óptimo del organismo. Una buena hidratación mejora el rendimiento físico, facilita la digestión y contribuye a mantener la piel en buen estado, e incide directamente en la salud de nuestro pelo.