La importante reflexión de Raphael (83 años), cantante español: «Si queremos que la sociedad avance, es necesario que caminemos juntos»

Raphael es una de las figuras más reconocidas de la música española, pero su trayectoria no se limita a los escenarios y a sus grandes éxitos. El cantante, que a sus 83 años continúa vinculado a la música después de más de seis décadas de carrera, también ha defendido públicamente la importancia de utilizar su popularidad para transmitir mensajes que contribuyan a mejorar la sociedad. Una de sus reflexiones más significativas llegó en 2021. «Si queremos que la sociedad avance, es necesario que caminemos juntos». Unas palabras con las que reivindicó la unión, la conciencia social y el compromiso colectivo.

Un mensaje que sigue vigente

La reflexión de Raphael se produjo el 6 de octubre de 2021. El artista recibió de manos de la reina Sofía el Premio a Toda una Vida Profesional, un reconocimiento que coincidió con sus 60 años sobre los escenarios y que distinguía también su labor más allá del ámbito estrictamente artístico.

Durante su intervención, el cantante explicó que siempre había querido aprovechar su micrófono para algo más que interpretar canciones. «Desde que empecé mi carrera, siempre tuve muy presente la importancia de aprovechar mi micrófono no solo para cantar, sino para abordar temas que nos hicieran dialogar y avanzar hacia un mundo más justo», manifestó. Una declaración con la que quiso poner el foco en la responsabilidad que también tienen las personas conocidas y las empresas.

La importancia de pensar en los demás

Raphael insistió especialmente en que la conciencia social no debería limitarse a determinadas ocasiones, sino formar parte de las decisiones cotidianas. En su discurso defendió que cualquier persona debe actuar pensando en los demás, aunque subrayó que quienes disfrutan de una posición privilegiada tienen todavía más posibilidades de contribuir a mejorar las condiciones de vida de otras personas.

«La conciencia social y el compromiso por el bien común deberían estar presentes en todo lo que hagamos, en todo», afirmó. Además, después de los momentos más difíciles de la pandemia, reclamó una mayor unión de la ciudadanía y señaló la ciencia, la investigación, la cultura y la inclusión social como pilares fundamentales para construir un futuro mejor.

Una carrera que continúa haciendo historia

Nacido en Linares (Jaén) el 5 de mayo de 1943, Miguel Rafael Martos Sánchez, conocido artísticamente como Raphael, comenzó su trayectoria profesional siendo muy joven. Sus participaciones en Eurovisión en 1966 y 1967, con Yo soy aquel y Hablemos del amor, contribuyeron a proyectar su música internacionalmente.

La frase de Raphael que pronunció hace cinco años resume una idea que trasciende la música, ya que el progreso de una sociedad no depende únicamente de los logros individuales, sino también de la capacidad de sus ciudadanos para colaborar, ayudarse y avanzar en una misma dirección.