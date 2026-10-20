Raphael, cantante español (83 años), sobre el envejecimiento: «No tengo miedo, tengo terror a que llegue el final de mi carrera, pero sabré agarrar el toro por los cuernos»

Raphael ha construido una trayectoria artística que atraviesa generaciones y que mantiene su nombre ligado a la música española.

A sus 83 años, el cantante afronta una cuestión que acompaña a muchos artistas con carreras longevas: cómo asumir el paso del tiempo sin renunciar a la profesión que ha definido su vida. Su reflexión sobre el final de su carrera revela una preocupación que va más allá de la edad.

Raphael reflexiona sobre el envejecimiento y el final de su carrera musical

El envejecimiento plantea desafíos diferentes según la experiencia de cada persona. En el caso de Raphael, la edad adquiere una dimensión particular porque su identidad pública está estrechamente vinculada a los escenarios, las canciones y el contacto con el público.

Para un intérprete que ha dedicado décadas a la música, pensar en la retirada implica enfrentarse a un cambio profundo en su vida cotidiana.

Su frase «No tengo miedo, tengo terror a que llegue el final de mi carrera, pero sabré agarrar el toro por los cuernos» resume esa idea. Por un lado, expresa la inquietud ante la posibilidad de dejar atrás una actividad central en su vida.

Por otro, transmite una actitud de determinación ante una etapa que, tarde o temprano, cualquier profesional debe considerar.

¿Por qué Raphael teme el final de su carrera artística?

La preocupación que manifiesta el cantante no se limita al paso de los años. También apunta a la relación entre el trabajo, la identidad personal y el reconocimiento público. Cuando una profesión ocupa un lugar esencial durante décadas, imaginar la vida sin ella puede generar incertidumbre, incluso cuando existe una trayectoria consolidada.

En la música, además, la continuidad profesional depende de factores como la energía necesaria para actuar, las condiciones físicas y la capacidad de adaptarse a los cambios. La edad no determina por sí sola cuándo debe retirarse un artista, pero sí puede modificar la manera en que organiza sus compromisos y afronta las exigencias de su oficio.

Por otra parte, la expresión «agarrar el toro por los cuernos» introduce otro matiz en las palabras de Raphael. El cantante reconoce una inquietud, pero no presenta el futuro como una situación ante la que solo cabe resignarse. Su planteamiento combina el temor a perder una parte fundamental de su vida con la voluntad de afrontar esa posibilidad directamente.

Envejecer sin renunciar a la identidad profesional

La experiencia de Raphael permite abordar una cuestión que afecta a numerosos profesionales: cómo construir una nueva etapa cuando el trabajo deja de ocupar el mismo espacio.

En las carreras artísticas, este proceso puede resultar especialmente complejo, ya que la actividad laboral también proporciona rutinas, relaciones sociales y una forma de expresarse ante los demás.

La retirada tampoco tiene por qué responder a una decisión repentina. Cada trayectoria sigue su propio ritmo y exige valorar las circunstancias personales, las prioridades y las posibilidades de continuar trabajando.

En el caso de los cantantes, la adaptación puede implicar modificar la frecuencia de las actuaciones o cambiar los proyectos, sin que eso signifique necesariamente abandonar la música de inmediato.