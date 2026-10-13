La durísima reflexión de Benito Pérez Galdós, escritor español candidato al premio Nobel: «¿No es triste considerar que sólo la desgracia hace a los hombres hermanos?»

La literatura de Benito Pérez Galdós está llena de observaciones sobre la sociedad de su tiempo, las relaciones entre las personas y las desigualdades que marcaban la vida cotidiana.

Entre sus reflexiones destaca una frase que pone el foco en la capacidad de los seres humanos para unirse cuando atraviesan momentos difíciles.

«¿No es triste considerar que sólo la desgracia hace a los hombres hermanos?», escribió. Con esta pregunta, el escritor cuestiona una sociedad en la que las diferencias pueden quedar en segundo plano cuando surge un problema común.

El autor plantea así una paradoja. Las personas encuentran motivos para ayudarse y sentirse cercanas cuando comparten el sufrimiento, pero no siempre mantienen esa misma actitud cuando las circunstancias son favorables.

Esta idea también puede interpretarse desde la importancia que Galdós concedió a los conflictos sociales en buena parte de su obra. Sus novelas retrataron las diferencias económicas, las relaciones entre clases y las dificultades de numerosos personajes para desenvolverse en la España del siglo XIX.

¿Quién fue Benito Pérez Galdós?

Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843 y murió en Madrid el 4 de enero de 1920. El Instituto Cervantes lo sitúa entre los principales representantes de la novela realista española del siglo XIX. También señala que ingresó en la Real Academia Española en 1897 y que fue nominado al Premio Nobel en 1912.

Su trayectoria no se limitó a la literatura. Galdós ejerció como periodista, corresponsal y diputado, y mantuvo una intensa relación con la vida política y cultural de su época.

Su experiencia en esos ámbitos contribuyó a que su obra prestara especial atención a los conflictos sociales, las desigualdades y las transformaciones políticas de la España contemporánea.

¿Qué importancia tuvo Galdós en la literatura española?

El Ministerio de Cultura considera a Galdós uno de los grandes representantes de la novela realista española y destaca la amplitud de su producción narrativa, teatral y periodística. Comenzó a publicar los Episodios Nacionales en 1873, una extensa serie formada por 46 novelas que recorre buena parte de la historia española del siglo XIX.

El escritor también desarrolló novelas como Doña Perfecta, Marianela, La desheredada, Fortunata y Jacinta, Miau y Tristana. En ellas retrató ambientes, personajes y conflictos de la sociedad española de su tiempo, con especial atención a las tensiones entre distintas clases sociales y a los cambios políticos y culturales.

La frase sobre la desgracia encaja así en una obra marcada por la observación de la sociedad. Galdós convirtió los problemas colectivos y las relaciones entre individuos en una parte esencial de su literatura.

Su reflexión sobre la fraternidad apunta a una contradicción humana. Las dificultades pueden despertar una solidaridad que, en circunstancias normales, permanece oculta.

La trayectoria del escritor explica también la relevancia que adquirió su figura en la cultura española. El Instituto Cervantes señala que fue uno de los autores más prolíficos de su generación y recuerda su actividad tanto en la novela como en el teatro.

Además, su candidatura al Nobel en 1912 confirma el reconocimiento internacional que alcanzó su obra durante sus últimos años.