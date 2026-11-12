Henry Cavill, sobre los continuos retrasos de la serie de ‘Warhammer 40.000’: «Quiero asegurarme de que todo salga a la perfección»

Henry Cavill no tiene demasiada suerte con los proyectos que le apasionan. Su Superman quedó en el limbo de Warner y DC tras la salida de Zack Snyder, con un regreso inocuo para una escena postcréditos de Black Adam que quedó finalmente en nada. Después forzó su salida de la adaptación de The Witcher, al mostrar su descontento con el rumbo que la serie estaba adquiriendo, alejado del material primigenio de las novelas de Andrzej Sapkowski. Por eso, no es de extrañar que el británico quiera andar con pies de plomo con la ambición de la versión audiovisual de Warhammer 40.000.

La producción fue anunciada hace casi cuatro años. Demasiado tiempo para no haber obtenido nuevas noticias al respecto de la esperada serie. Más allá de la estimulante participación del director Mike Flanagan como showrunner, responsable de varios éxitos del streaming como La maldición de Hill House o la reciente Carrie, aparte de ser el cineasta responsable de la próxima secuela El exorcista: Mártires. No obstante, ni la estrella de cine ni el autor quieren precipitarse con el rumbo que tomará un proyecto cuya propiedad intelectual arrastra millones de fans por todo el mundo. Unos acólitos que viven la creación de Games Workshop casi como una religión.

Henry Cavill no tiene prisa con la serie de ‘Warhammer 40.000’: «Es un proyecto muy querido para mí»

Trasladar el universo de Warhammer 40.000 a un producto televisivo no es nada sencillo. Y eso, Cavill lo sabe mejor que nadie. El fanatismo del actor por las figuras de la IP es bien sabido y, según ha revelado, lleva más de tres décadas coleccionando y montando dichos soldados desde que era un niño. De hecho, conocemos hasta su facción preferida, los Adeptus Custodes, la guardia personal de élite del Emperador.

En una reciente entrevista, el intérprete ha querido tranquilizar a los fanáticos, asegurando que la adaptación sigue en marcha y que mantendrá, en cambio, un estilo de versión diferente a las habituales producciones que Hollywood lleva a cabo a la hora de trasladar historias de corte fantástico al ecosistema del streaming.

Hablando con Inverse, Cavill actualizó el estado actual del desarrollo de la serie:

«Todo va de maravilla. Warhammer es, sin duda, un proyecto muy querido para mí. Por eso quiero asegurarme de que todo salga a la perfección, protegiendo la propiedad intelectual y contando la mejor historia posible, lo que dará lugar a mejores historias. Mike Flanagan es un socio increíble. Es un hombre con un talento extraordinario».

Warhammer 40.000 no será una única serie

Sin todavía conocer el argumento central ni el punto de partida que tendrá la historia, sabemos que la intención de Amazon no es la de quedarse en una única serie. La primera adaptación de Warhammer 40.000 será el primer paso de un conglomerado de títulos y arcos ambientados en el mismo universo.

Todavía no hay una fecha de estreno confirmada, aunque lo más seguro es que el proyecto no llegue a Prime Video hasta el 2029.