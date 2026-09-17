El cineasta Zack Snyder habla claro sobre ‘300’: «Me llaman homófobo y es la película más gay jamás hecha»

Zack Snyder vuelve a ser tendencia gracias al estreno de The Last Photograph, su última y vilipendiada película. Producida por Telecinco Cinema, el thriller representa el regreso del director a historias más convencionales, alejándose del mundo de los superhéroes, apocalipsis zombis y su disparatada (y costosa) dilogía de ciencia ficción para Netflix, Rebel Moon. Sin embargo, este nuevo cambio de registro que renuncia al gran despliegue de efectos visuales al que por inercia nos había acostumbrado el realizador tampoco parece haber convencido ni a la crítica especializada ni al público del actual Festival de Toronto, donde se preestrenó la cinta. Pero hay reseñas y reseñas, y con Snyder llueve sobre mojado: muchos críticos y asistentes, más allá de analizar su obra, se han focalizado en propinar ataques personales al autor.

Tras ver The Last Photograph, numerosas voces han tildado al estadounidense de “arrogante” e “incompetente”, expresando además que su largometraje es una “basura repleta de sensacionalismo”. No obstante, esta no es la primera vez en la que Snyder recibe insultos directos por su trabajo y por eso, en una de sus entrevistas recientes, el responsable de Amanecer de los muertos (2004) y Watchmen (2009) ha querido salir a denunciar la oleada de acusaciones y comentarios hirientes que sufre en internet cada vez que estrena un proyecto.

Zack Snyder, ante las acusaciones de fascismo: «Soy pro-gay»

Hablando con Variety, Snyder quiso sacar a colación las acusaciones recurrentes de internet que le suelen tildar de “fascista” u “homófobo” debido al trasfondo violento de sus producciones. Así, recordó su entrevista en 2007 en el Festival de Cine de Berlín, donde un periodista le preguntó si era pro-gay o pro-Asociación Nacional del Rifle (NRA). Con el objetivo de zanjar cualquier acusación de homofobia, hace casi 20 años el director zanjó el tema con su respuesta, aludiendo directamente a uno de los títulos de su filmografía:

“Obviamente soy pro-gay. Hice la película más gay jamás hecha… 300 es una de las películas más gays de la historia. Siempre digo ‘mira, hay pocas películas donde la gente entra heterosexual y sale gay, y 300 es una de ellas”.

300 está disponible en Netflix y Movistar Plus (ficción total). Siete años más tarde, el estudio estrenó una secuela titulada 300: El origen de un imperio, en la que Snyder participó en la producción y en el guion, pero no dirigió.

¿Cuándo podremos ver ‘The Last Photograph’ en los cines?

La trama de la nueva película de Snyder sigue a un ex agente de la DEA que busca en las montañas sudamericanas a los hijos de sus hermanos diplomáticos asesinados, contando con la ayuda de un fotógrafo que es el único testigo que ha visto a los asesinos.

Con sólo un 21% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, The Last Photograph todavía no tiene una fecha de estreno oficial en España.