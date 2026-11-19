La portada de Pedro Sánchez en la revista Lecturas continúa dando mucho que hablar. La imagen del presidente del Gobierno posando en solitario para una de las publicaciones más conocidas de la prensa del corazón ha generado un auténtico revuelo y numerosas críticas, tanto por la fotografía elegida como por el momento en el que se ha publicado. Una de las últimas en pronunciarse ha sido Bárbara Rey, que no ha dudado en dar su opinión sobre una de las imágenes más comentadas de la semana.

La vedette ha abordado la polémica durante su intervención en el programa de Cristina Pardo en Antena 3, donde ha dejado claro que no considera extraño que un político aparezca en una revista del corazón. Sin embargo, hay un detalle de esta publicación que no termina de convencerla: el momento escogido por Pedro Sánchez para protagonizar este reportaje, especialmente teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones.

«Los políticos pueden perfectamente salir en las portadas de las revistas del corazón. Con la familia, en momentos puntuales, que son muy acertados desde mi punto de vista, como Navidad o verano», explicó Bárbara Rey. No obstante, la artista considera que la decisión del presidente ha sido, cuanto menos, llamativa. «Pero a lo mejor salir en una revista justo cuando faltan once días para las elecciones y él solo posando me ha parecido bastante extraño. No es que lo vea ni bien ni mal, pero es muy extraño», añadió.

Pero sus comentarios no se quedaron ahí. Fiel a su espontaneidad, Bárbara Rey aprovechó la conversación para lanzar una serie de consejos al presidente del Gobierno sobre cómo debería haberse preparado una sesión fotográfica de estas características. Y es que, si algo ha llamado la atención de la vedette, ha sido precisamente la puesta en escena del reportaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antena 3 (@antena3com)

«Cuando uno prepara un reportaje de este tipo, para impresionar, sobre todo a las mujeres, para que todas tengamos envidia de tener un marido así, pienso que tenía que haber cuidado un poco más el estilismo, el Photoshop y las poses…», comentó con ironía.

Unas palabras con las que Bárbara Rey se suma al debate generado alrededor de esta portada, que no ha pasado precisamente desapercibida. Desde que se conoció la publicación de las fotografías, las redes sociales se han llenado de comentarios, bromas y opiniones de todo tipo. Muchos usuarios han cuestionado la oportunidad de que Sánchez protagonice una revista del corazón en plena campaña electoral, mientras que otros han centrado sus críticas en las imágenes, el posado y la estética elegida para la sesión.

Una portada que sigue generando polémica

La aparición de Pedro Sánchez en Lecturas ha abierto un debate que va mucho más allá de una simple sesión fotográfica. La exposición de la vida personal de un presidente del Gobierno en una publicación de este tipo ha dividido opiniones y ha provocado numerosas reacciones en el panorama mediático.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lecturas (@revistalecturas)

Bárbara Rey, por su parte, ha querido dejar clara su postura: no tiene nada en contra de que los políticos se acerquen a las revistas del corazón, pero considera que hay que saber elegir el momento y cuidar todos los detalles. Una crítica que, con su habitual sentido del humor, ha puesto el foco tanto en la oportunidad de la portada como en el resultado final de las fotografías.

Mientras tanto, la comentada portada de Sánchez continúa alimentando conversaciones y demostrando que, en esta ocasión, la política y la prensa rosa han vuelto a cruzar sus caminos.