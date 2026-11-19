Hansi Flick comienza a recuperar la sonrisa con su parcela defensiva. El técnico alemán ha recuperado en el entrenamiento de este jueves a Jules Koundé después de un mes de baja. El francés apunta a entrar en la convocatoria para medirse al Villarreal este domingo. También Cubarsí, De Jong y Dani Olmo han saltado al césped con el resto de sus compañeros.

Hay que recordar que Hansi Flick ya recuperó a Eric García y a Christensen antes del parón de selecciones. Los dos tuvieron minutos en el Metropolitano, salieron en la segunda mitad y fueron dos pilares básicos que cambiaron el rumbo defensivo del Barça y el del partido.

Tanto Eric como Andreas podrían ser titulares este domingo contra el Villarreal. Dos pilares esenciales para Hansi Flick en defensa. Ahora la misión del entrenador alemán es volver a recuperar al resto de la enfermería. Koundé ha vuelto a completar una parte de la sesión junto al grupo después de un mes de baja. Cayó el pasado 17 de octubre después del partido ante el Betis.

Un entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper este jueves que ha contado con el regreso de los internacionales. El Barcelona ha informado que Dani Olmo, que se lesionó contra el PSG el pasado 20 de octubre, también ha empezado a hacer trabajo en grupo. También Cubarsí y De Jong comienzan a verse sobre el césped tras sufrir pequeños percances con sus selecciones nacionales.

Gordon, Livakovic, Fermín, Bernal, Lamine Yamal, Raphinha, Pedri, Cancelo y Joan Garcia han vuelto este jueves a la actividad con el Barcelona. Alex Campos y Hamza Abdelkarim, del Barça Atlètic, también han formado parte del entrenamiento.

El Barcelona volverá a entrenarse este viernes para seguir preparando la jornada liguera en el Camp Nou. El Villarreal visita el coliseo blaugrana este domingo. Una prueba de fuego para retomar el calendario de Liga, que tiene al equipo culé en lo más alto de la clasificación.