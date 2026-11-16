El Barcelona filtra una nueva fecha para la reaparición de Rodri

Rodri podría volver de su lesión el próximo 2 de diciembre en el duelo que disputa el Barcelona contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Así han informado desde la Ciudad Condal sobre el regreso del centrocampista que sufrió una lesión en el bíceps femoral en el duelo disputado el pasado 3 de noviembre contra el Aston Villa y que le ha hecho perderse la última convocatoria de la selección española en la Liga de las Naciones.

Rodri se rompió el pasado 3 de noviembre en el duelo de Champions League que el Barcelona disputó contra el Aston Villa en el Camp Nou. Después de sentir unas molestias durante la primera mitad, el centrocampista salió del campo y las peores sensaciones se confirmaron: lesión en el bíceps femoral y alrededor de un mes de baja. Una lesión que también generó una gran polémica en Can Barça por la gestión de minutos de Flick con respecto a un futbolista propenso a las lesiones.

«El jugador del primer equipo Rodrigo Hernández se ha sometido a unas pruebas médicas a raíz de las molestias musculares que notó en el partido de ayer contra el Aston Villa. Las pruebas confirman que sufre una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha», informó el Barcelona en un comunicado en el que confirmó su ausencia en el duelo contra el Atlético y, como suele ser habitual, especificó que «el plazo exacto de recuperación lo marcará la evolución de la lesión».

Rodri planea volver contra el Atlético

Ahora Sport ha publicado que la recuperación de Rodri va por buen camino y podría volver en el duelo que el Barcelona disputa el próximo miércoles 2 de diciembre contra el Atlético en el Camp Nou. La intención de todas las partes es que el centrocampista llegue a este partido casi un mes después de producirse la rotura muscular en una zona peligrosa y más viendo el historial de lesiones del capitán de la selección española, que no ha podido estar en esta ventana internacional.

El Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid en un partido adelantado de la jornada 23 que la Liga ha metido con calzador en esta fecha por la disputa de la Supercopa de España entre el 2 y 6 de febrero en Estambul. Ese mismo día el Real Madrid también visitará el Realle Arena para enfrentarse a la Real Sociedad. Estos son los cuatro equipos que se disputarán el primer título del año 2027.