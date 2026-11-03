Flick confirma las molestias de Rodri en el gemelo a cinco días del Atlético – Barcelona

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en el Camp Nou tras la victoria del Barcelona por 3-0 contra el Aston Villa y confirmó las molestias que sufrió Rodri en su gemelo y por las que fue sustituido en el descanso. Entró Bernal en su lugar.

«Ha notado alguna molestia en los músculos y tenemos que esperar a mañana. Tenemos 4 días para recuperarnos», confirmó Hansi Flick sobre las molestias que sufrió Rodri tras ser cambiado al descanso. Hay que recordar que el domingo, el Barcelona visita el Metropolitano en un duelo clave por la Liga. La posible baja de Rodri sería muy sensible.

«Era importante este partido. Son un gran equipo y hemos defendido bien. Estamos felices con lo que hemos visto en defensa. Lo más importante era marcar esos goles», señaló el entrenador alemán tras la victoria del Barcelona ante el Aston Villa.

«Tenemos que trabajar. Todo el mundo ha sido increíble. Hemos sido muy compactos y hemos defendido muy bien delante de nuestra portería», añadió Hansi Flick ante los medios.

«Hay muchos clubes que pueden ganar la UEFA Champions League, esta competición. Pero queremos estar ahí en Madrid, en la final», comentó Flick sobre las posibilidades del equipo de ganar el título.

«Esto siempre es así con un club como el Barcelona. Siempre estás apuntando a ganar los grandes títulos, y la Champions League es un gran objetivo para nosotros. También queremos ganar la Liga», añadió Hansi.