Niega Jódar con la cabeza. ‘Así no’, parece decir a su padre cuando no consigue golpear a la bola de la manera que deseaba y Shelton se apuntaba el primer set. El resto del partido se convierte en un ejercicio de amor propio y al deporte con el que Jódar no tuerce el gesto. Buen paso en su madurez. Muere, pero muere matando. La mejor forma de morir, si es que hay que elegir. Shelton abrocha el partido (7-6, 7-5) y ahí acaba el concurso del español en las ATP Finals.

Jódar llegó a Turín como el primer tenista de la historia que se clasifica a las ATP Finals en su primer año como profesional. También es la raqueta más rápida que llega al top 10 desde que ingresó en el top 100. Palabras mayores. En Turín aterrizó en busca de aprendizaje y se marcha con la mochila llena después de batirse durante una semana con las ocho mejores raquetas del mundo durante este curso.

La eliminación de Jódar deja una sensación amarga. Se marcha sin victorias y sin sumar ninguno de los puntos que se reparten, nada menos que 200 por partido. Ante Fils desfalleció físicamente y se le escapó contra Shelton por detalles. Este año, su primera temporada como profesional, ha estado marcada por la actividad. Demasiados partidos, entrenamientos, vuelos y exigencias a las que todavía debe aclimatarse. El modo de competir marca que va por el buen camino.