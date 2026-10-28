Cuándo se juega el Carlos Alcaraz – Basilashvili: horario y canal de televisión para ver gratis en streaming el partido del ATP 500 de Viena 2026

Carlos Alcaraz sigue cogiendo sensaciones de cara al final de la temporada, ya que por delante le queda competir en varios torneos, como puede ser la Copa Davis con España. De momento se tiene que centrar en el ATP 500 de Viena 2026 y especialmente en los octavos de final, donde se va a tener que enfrentar a Basilashvili. A continuación te detallamos la fecha, el horario y cómo ver por televisión en directo este partidazo.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Basilashvili: horario del partido del ATP 500 de Viena 2026

Carlos Alcaraz se metió en los octavos de final del ATP 500 de Viena 2026, donde va a tener que enfrentarse a Basilashvili para pelear por un puesto en los cuartos de esta competición que el murciano no disputaba desde 2021, donde alcanzó las semifinales. El de El Palmar se impuso en primera ronda a Karen Khachanov por 6-4 y 7-6, por lo que espera repetir un resultado parecido en su próximo encuentro.

Hay que destacar que el año 2026 ha tenido de todo para Carlos Alcaraz, que inició una nueva aventura con Samuel López como entrenador. Primero, se convirtió en ser el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slam tras conquistar el Open de Australia. También ganó en Doha y hace unas semanas sumó a su palmarés una Laver Cup y un Masters 1000 de Shanghái. Entre medias, cuatro meses de lesión que le hicieron estar todo ese tiempo alejado de las pistas.

La organización que dirige este emocionante torneo austríaco ha programado el Carlos Alcaraz – Basilashvili que corresponde a los octavos de final del ATP 500 de Viena 2026 para este jueves 29 de octubre. El encuentro se jugará en la pista central y no comenzará antes de las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver el Carlos Alcaraz – Basilashvili en el ATP 500 de Viena 2026 en directo gratis y por TV

La plataforma que tiene en su poder los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país el ATP 500 de Viena 2026 es Movistar+. El Carlos Alcaraz – Basilashvili de los octavos de final del torneo se podrá ver por Movistar Plus+, en el dial 7, o en Vamos, en el dial 8, por lo que no se podrá ver gratis en abierto por la TV. Los clientes de este medio pueden descargarse en un teléfono móvil la aplicación para ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en este choque, ya sea en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV. La app de pago Tennis TV también ofrece este torneo, ya que tiene los derechos de todo el circuito de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, destacamos que en la web de OKDIARIO encontrarás cada día la mejor información sobre todo lo que ocurra en el ATP 500 de Viena 2026. Narraremos en directo y en vivo online el Carlos Alcaraz – XXXBasilashvili de los octavos de final y una vez acabel el duelo publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde el país austríaco.

Dónde escuchar gratis por radio el Carlos Alcaraz – Basilashvili del ATP 500 de Viena 2026

Todos los aficionados que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming el partido del murciano en los octavos de final del ATP 500 de Viena 2026 deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrán conectar con el Carlos Alcaraz – Basilashvili y contar lo que suceda durante el encuentro.