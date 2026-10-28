Jérémy Mathieu (43 años) rompe su silencio seis años después de su retiro: «Sufrí una depresión, no hay que ocultarlo»

Jérémy Mathieu ha concedido una entrevista a So Foot donde explica el calvario que tuvo que sufrir tras su retiro del futbol profesional. El que fue jugador del FC Barcelona durante 2014 y 2017, llegando incluso a levantar una Champions con el club catalán, ha explicado cómo fue ese proceso tras una grave lesión que le obligó a colgar las botas.

A los 36 años, el futbolista francés sufrió un esguince traumático en la rodilla izquierda en un entrenamiento con el Sporting CP. La larga rehabilitación necesaria le obligó a tomar una decisión drástica: retirarse del fútbol profesional. Mathieu reconoce que la lesión cambió totalmente sus planes: «Pensaba todavía jugar dos años, así que mentalmente me costó aceptar la situación».

A partir de entonces comenzó una etapa marcada por el aislamiento y la pérdida de motivación. «Fue complicado. Estuve en un momento muy oscuro durante cuatro años. Sufrí una depresión, no hay que ocultarlo. Por suerte, mi esposa estuvo ahí para ayudarme a superarlo. Ya no sabía qué hacer. Estaba completamente perdido», reconoce el exfutbolista.

Mathieu recuerda esos días con mucha crudeza: «Durante cuatro años no hice nada. Me quedaba en casa 24 horas al día. Salía de vez en cuando, pero nunca por mucho tiempo. Me quedaba en el sofá, frente al televisor, con el móvil. Ya ni siquiera me interesaba el fútbol. Veía un partido y, si terminaba en empate, cambiaba de canal. Daba vueltas en círculos: me levantaba del sofá, daba una vuelta por la casa y suspiraba».

El ex internacional francés trató de superar esta situación sin recurrir a un psicólogo, apoyándose principalmente en su familia. Sin embargo, el gran cambio llegó cuando comenzó a trabajar en una tienda de Intersport, sorprendiendo a todos aquellos que recordaban su gran trayectoria en el fútbol de élite: «Fue entonces cuando tuve el punto de inflexión que me permitió salir de ese periodo difícil. Este trabajo me ayudó a recuperar fuerzas, reconstruir mi vida social y, en definitiva, volver a vivir», explica Mathieu.

En abril de 2025 se hizo viral en redes una foto del francés trabajando en esta tienda de deportes, provocando burlas y comentarios que el futbolista todavía no comprende: «No, no lo entiendo. Es una tontería. La mayoría de esta gente está detrás de sus ordenadores. No conocen mi vida ni lo que he pasado. Solo ven el dinero, nunca el lado humano. Muchos escribieron que estaba arruinado y que no había invertido».