Eder Sarabia firma como nuevo entrenador del Espanyol hasta 2028

Eder Sarabia ha sido anunciado en las redes sociales del Espanyol como sustituto de Manolo González. Sarabia asume el puesto con un Espanyol en una racha profundamente negativa.

La eliminación del club catalán ante el modesto Sestao River en la prórroga de la competición nacional ha certificado que Eder Sarabia coja las riendas de un Espanyol en descenso y fuera de la Copa del Rey en primera ronda.

El ex entrenador del Elche y el Andorra ha llegado a un acuerdo con el conjunto blanquiazul para convertirse en el entrenador del primer equipo hasta el 30 de junio de 2028, siendo anunciado a través de las redes sociales del conjunto perico.

El staff también ha cambiado por completo, incorporándose al cuerpo técnico Jon López, Jon Moreno, Aitor Unzué y Álvaro González. De este modo, el exfutbolista cántabro, que defendió la camiseta blanquiazul en 82 ocasiones, vuelve a la disciplina perica.

El próximo martes tendrá lugar la presentación oficial, por lo que el entrenador del filial, Sergio García, dirigirá al equipo de manera interina esta jornada ante el Villarreal. Sarabia tendrá su estreno liguero ante el Deportivo el próximo sábado.

El recién fichado fue elegido por delante de José Luis Mendilibar, Julen Lopetegui y el propio Eduardo Berizzo, logrando ganar una carrera con el objetivo de remontar la mala racha del Espanyol.