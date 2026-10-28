Sigue en directo la última hora de la manifestación convocada contra Óscar Puente tras el accidente ferroviario de hoy en España

Sigue el streaming en directo de la manifestación convocada por el sindicato Solidaridad para exigir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente de tren que ha tenido lugar esta mañana en Toledo.