Convocada una manifestación en Cibeles este tarde para exigir la dimisión de Óscar Puente

El sindicato Solidaridad ha convocado este miércoles una manifestación en Madrid para exigir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. El sindicato afín a Vox ha hecho un llamamiento para salir a las calles a las 20:00 horas en una marcha que arrancará en la plaza de Cibeles.

«¡Pedro Sanchez es culpable!», ha señalado en su comunicado express Solidaridad donde exige la dimisión del ministro, tras la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo) donde han perdido la vida 68 personas, 15 viajeros se encuentran heridos en estado grave. Entre los fallecidos se encuentra la ex ministra de Trabajo y Economía Social (PP), Fátima Báñez.

Además se preven manifestaciones espontáneas ciudadanas surgidas al calor de las redes sociales, donde se espera que confluyan en el Ministerio de Transportes, ubicado en el Paseo de la Castellana , número 67.

Las protestas se dirigen contra la gestión de Óscar Puente al frente del departamento responsable de las infraestructuras ferroviarias y del transporte público. Bajo su gestión se han producido los dos accidentes más mortales en España en menos de un año: Adamuz y Urda, afectados por la misma vía de ferrocarril.

Pese a ello, el ministro Óscar Puente ha descartado dimitir, atribuyendo a «decisiones inexplicables» lo que ha desencadenado el accidente: el impacto de un tren de Renfe con un Iryo que se encontraba detenido en la vía por un fallo en el sistema de geolocalización.

La polémica actuación del ministro de Transportes en sus redes sociales ha desatado la indignación contra el Gobierno de Pedro Sánchez: tras producirse la tragedia, Óscar Puente estaba twitteando sobre «la superioridad moral de la izquierda», mientras permanecía sin pronunciarse sobre el accidente de trenes mortal.

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicaba después del accidente una entrevista resaltando que «había muchos motivos para ser optimistas en este país». Además, hace sólo unos días, Puente protagonizó un vídeo burlándose de los fallos de su gestión.

El accidente de Urda (Toledo)

Los hechos han ocurrido a primera hora de este miércoles, sobre las 08:48 horas, cuando un AVE ha impactado contra un tren Iryo que se encontraba detenido entre Urda y Los Yébenes (Toledo), en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

El AVE ha alcanzado por detrás, a más de 100 kilómetros por hora, a un convoy de Iryo, lo que ha provocado el descarrilamiento de dos vagones. El impacto entre dichos vagones ha sido tan fuerte que la vía ferroviaria ha atravesado el vagón número 3 del AVE. El AVE tenía previsto su llegada a las 11:00 horas a Sevilla.

En el Iryo viajaban 146 pasajeros, entre ellos un bebé, mientras que el AVE trasladaba a 397 personas. Tras el impacto, dos coches han caído por un terraplén y los vagones han quedado completamente calcinados.

La primera versión facilitada por el Gobierno apunta a «un error humano de un operador de Adif ante una avería del sistema principal de señalización» (LZB nivel 2) como causa del accidente.

Los expertos apuntan a un error en el sistema automático de señalización (LZB nivel 2), por lo que se habría pasado a un sistema de control manual. Al parecer, el conductor del Iryo ha avisado del fallo en su sistema LZB y de que el tren estaba detenido. Una caída previa de los sistemas automáticos había detenido a ocho convoyes en la línea. Sin embargo, el AVE de Renfe no ha advertido que el Iryo se encontraba parado en la vía y ha seguido la marcha.

La tragedia se repite sólo 9 meses después del de Adamuz (Córdoba). El pasado mes de enero, el día 18, murieron 46 víctimas y 292 viajeros resultaron heridos, que todavía se está investigando.