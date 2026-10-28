El Cristiano Ronaldo de 2008 gana el BOAT al mejor Balón de Oro de la historia por delante de Messi

Cristiano Ronaldo gana el premio de France Football al mejor Balón de Oro de la historia. El BOAT, distinción que reconoce al mejor jugador del mundo en su mejor momento, recae sobre la versión del portugués en 2008, cuando jugaba en el Manchester United. En una votación popular en la web del galardón, los aficionados han decidido, entre todas las posibilidades, que el mejor jugador de todos los tiempos es el Cristiano Ronaldo de ese año. Se ha impuesto en la votación a Leo Messi en 2012, mientras que tercero ha vuelto a quedar el portugués pero en 2017.

De hecho, los 13 Balones de Oro ganados por ambos se encuentran en las 14 primeras posiciones de la clasificación. Es decir, que el público ha considerado que siete de las ocho temporadas en las que Messi se lo llevó y las cinco en las que lo hizo el astro luso son las mejores de un jugador en la historia del fútbol. Sólo se cuela ahí Ronaldo Nazario en 2002, en 13ª posición, mientras que en la 15ª aparece de nuevo el brasileño, en la edición de 1997.

El premio, como tal, no será reconocido como un Balón de Oro especial, como si lo fue el Superbalón de Oro otorgado en 1989 a Alfredo di Stéfano. En esta ocasión, la votación se abría al público. Eran elegibles aquellos jugadores que habían ganado el premio en más de una ocasión, contando cada edición en la que lo consiguieron. Es decir, 10 futbolistas y 32 opciones.

A Cristiano Ronaldo (ganador en cinco ocasiones), Leo Messi (que lo levantó en ocho, más que nadie) y Ronaldo (que hizo doblete), se sumaban Michel Platini (ganador en 1983, 1984 y 1985), Johan Cruyff (1971, 1973 y 1974), Marco van Basten (1988, 1989 y 1992), Franz Beckenbauer (que lo logró en 1972 y 1976), Di Stéfano (1957 y 1959), Kevin Keagan (1978 y 1979), Karl-Heinze Rummenigge (1980 y 1981).