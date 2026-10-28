Arturo Pérez-Reverte (74 años) confiesa qué le hace infeliz: «Lo más doloroso de mi vida es elegir unas historias y dejar morir otras»

Arturo Pérez-Reverte ha compartido una de las reflexiones más personales sobre su oficio. El escritor reconoce que hay algo que le produce una profunda infelicidad, que es saber que no tendrá tiempo para desarrollar todas las historias que imagina. Con motivo de la publicación de su nueva novela, La hipótesis más peligrosa, el académico ha hablado sobre la literatura, el paso del tiempo y la dificultad de escoger entre tantas ideas que todavía quiere convertir en libros.

El motivo por el que Pérez-Reverte se siente infeliz

El novelista ha explicado que su problema no es la falta de inspiración, sino precisamente lo contrario. A lo largo de su trayectoria ha acumulado numerosas historias que le gustaría desarrollar, pero es consciente de que no podrá escribirlas todas. Cada vez que comienza un nuevo proyecto, debe decidir qué relato merece su atención y cuáles tendrán que quedarse en su imaginación.

«El elegir unas y dejar morir otras. Te aseguro que lo más doloroso que me ha pasado en mi vid», ha confesado durante la entrevista. La frase resume una de las contradicciones de su profesión, ya que tener muchas ideas no significa disponer del tiempo necesario para desarrollarlas. Para el escritor, renunciar a esas historias supone asumir que algunas nunca llegarán a convertirse en novelas.

Una biblioteca con 36.000 libros

La literatura ocupa un lugar central en la vida cotidiana de Pérez-Reverte. Durante la conversación con Carlos Alsina, el autor ha mostrado su biblioteca personal, que reúne alrededor de 36.000 libros distribuidos en distintas plantas de su casa. El espacio no funciona únicamente como una colección, sino también como una herramienta de trabajo a la que recurre para documentarse y encontrar referencias para sus obras.

«Mi Google es mi biblioteca», ha explicado el académico, que prefiere consultar sus volúmenes antes que depender de las búsquedas en internet. La historia, la literatura de aventuras, la novela policiaca y los clásicos forman parte de una colección organizada durante años y que refleja sus intereses como lector y narrador.

Su nueva novela y el futuro de las historias

La entrevista también ha servido para presentar La hipótesis más peligrosa, una novela en la que un joven viaja por el Mediterráneo con un padre al que acaba de conocer. Durante la travesía, ambos recorren episodios históricos y reflexionan sobre sus propias vidas, en una historia que combina aventura, aprendizaje y conocimiento.

Además, Pérez-Reverte ha defendido el potencial narrativo de los videojuegos y ha afirmado que «el futuro de la narración está en el videojuego». El escritor considera que estos formatos permiten contar historias de una manera diferente y conectar con nuevas generaciones. Su reflexión vuelve así al mismo punto, ya que las historias siguen multiplicándose, pero el tiempo disponible para contarlas continúa siendo limitado.