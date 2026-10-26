Arturo Pérez-Reverte, escritor español (74 años): «Siempre desconfío de quien no tiene enemigos. Caminar es elegir. Elegir es arriesgarse. Arriesgarse es pelear»

Arturo Pérez-Reverte sigue siendo una de las voces más directas, más incómodas y más leídas de la literatura española contemporánea. Corresponsal de guerra durante más de veinte años, miembro de la Real Academia Española y autor de una obra que incluye El capitán Alatriste, La tabla de Flandes, El maestro de esgrima o La piel del tambor, Pérez-Reverte ha construido a lo largo de su vida una reputación basada en decir lo que piensa aunque incomode, en no pedir permiso y en desconfiar sistemáticamente de todo lo que huele a corrección impuesta. Una de sus reflexiones más citadas resume esa filosofía con la economía de un espadachín que no desperdicia movimientos: «Siempre desconfío de quien no tiene (o dice no tener) enemigos. Caminar es elegir. Elegir es arriesgarse. Arriesgarse es pelear».

Cuatro frases encadenadas que forman un argumento completo sobre lo que significa vivir con criterio propio.

La reflexión de Pérez-Reverte

La primera parte de la reflexión es la más provocadora y también la más precisa. Desconfiar de quien no tiene enemigos no es una invitación a la belicosidad ni un elogio del conflicto por el conflicto. Es la constatación de algo que la experiencia suele confirmar: quien no ha generado ningún tipo de oposición a lo largo de su vida probablemente no ha tomado ninguna posición real sobre nada que importara.

Los enemigos, en el sentido que usa Pérez-Reverte, no son los que uno busca activamente sino los que aparecen inevitablemente cuando se toman decisiones con consecuencias reales. Quien defiende algo, quien rechaza algo, quien elige un camino en lugar de otro, genera necesariamente personas que no están de acuerdo, intereses que se ven afectados, poderes que se sienten cuestionados. Es la consecuencia natural de existir con criterio propio en un mundo donde los criterios chocan.

Quien dice no tener ningún enemigo ha optado por la neutralidad permanente, por el acuerdo sistemático, por no defender nada con suficiente convicción como para que alguien se sienta amenazado. Y eso, para Pérez-Reverte, es exactamente lo que genera desconfianza: no la falta de conflicto, sino lo que esa falta revela sobre la ausencia de posiciones reales.

La cadena lógica que cierra el argumento

La segunda parte de la frase construye la lógica que justifica la primera. Caminar es elegir: el simple hecho de avanzar en una dirección implica no avanzar en todas las demás. Cada decisión, por pequeña que sea, es una renuncia a las alternativas. Vivir es una secuencia interminable de elecciones que van definiendo quién es uno y en qué cree.

Elegir es arriesgarse: toda elección implica incertidumbre sobre si fue la correcta y responsabilidad sobre sus consecuencias. Quien no quiere arriesgarse evita elegir, o elige de forma tan vaga y tan reversible que la elección no compromete a nada. Es la forma más extendida de cobardía intelectual: la que se disfraza de prudencia o de apertura de miras.

Arriesgarse es pelear: no necesariamente en el sentido literal, pero sí en el de sostener una posición cuando el entorno presiona para abandonarla, de defender lo que se cree frente a quien lo cuestiona, de asumir el coste de haber elegido sin esconderse detrás de la ambigüedad cuando las cosas se complican.

Una filosofía forjada en el campo

Pérez-Reverte no habla desde la comodidad de quien nunca ha tenido que poner el cuerpo en lo que dice. Sus años como corresponsal en guerras de Líbano, el Sahara, Chipre, las Malvinas, Mozambique o los Balcanes le dieron una perspectiva sobre la condición humana que difícilmente se adquiere de otra manera. Ha visto de cerca lo que ocurre cuando las ideas se convierten en balas y cuando las elecciones tienen consecuencias que no se pueden deshacer.

Desde esa experiencia, la complacencia intelectual, el cuidado excesivo por no ofender a nadie, la gestión permanente de la propia imagen a costa de no decir nada que comprometa, le resulta no solo mediocre sino moralmente sospechosa. La reflexión sobre los enemigos no es una boutade de tertuliano. Es la conclusión de alguien que ha visto lo que cuesta de verdad tener criterio propio.

Una frase para tiempos de consenso forzado

En un contexto cultural en el que la gestión de la reputación online, el miedo a la cancelación y la presión hacia el acuerdo aparente dominan buena parte del espacio público, la reflexión de Pérez-Reverte suena casi contracultural. No porque proponga el enfrentamiento como valor, sino porque recuerda que la ausencia de conflicto no siempre es señal de virtud. A veces es señal, simplemente, de que no se ha elegido nada de verdad.