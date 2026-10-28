Arturo Pérez-Reverte (74 años), escritor: “Yo ya me hago mayor y soy como los elefantes, que van buscando su sitio, y el mío es el Mediterráneo»
La reflexión de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro
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Arturo Pérez-Reverte explora en su nueva novela, «La hipótesis más peligrosa», la memoria del Mediterráneo, entre leyendas, mitos y guerras. La historia sigue el viaje iniciático de un joven que busca a su padre y que el escritor ha presentado ante la prensa en Procida, una isla del golfo de Nápoles.
«El Mediterráneo siempre fue caos, incesto, culturas superpuestas, fue guerra, revoluciones e invasiones y Europa lo había intentado civilizar, pero ahora es al revés: es el Mediterráneo el que está descivilizando y llevando el caos a Europa», afirma.
«Yo ya me hago mayor y soy como los elefantes, que van buscando su sitio, y el mío es el Mediterráneo»
«Ésta es una novela sobre el Mediterráneo. Yo ya me hago mayor y soy como los elefantes, que van buscando su sitio, y es aquí donde me siento más a gusto. Yo me he educado en los conceptos de patria, nación, sociedad, y para mí mi patria es el Mediterráneo. Me siento más en casa en un bar de Procida, de Tiro, de Estambul, de Nápoles que de París, Nueva York o Ámsterdam», revela en una entrevista concedida a El Confidencial para hablar de «La hipótesis más peligrosa», su última novela.
El autor explica que su novela contiene numerosos elementos autobiográficos, aunque no se trata de autoficción, sino de experiencias, episodios e historias que ha vivido en primera persona. En cierto modo, el protagonista, Lerrant, comparte su condición de marino, alguien que se hizo a la mar con su propio barco hace ya 32 años. Sin embargo, el personaje también tiene algo del joven Caleb, que le acompaña en la historia y que refleja su descontento con el mundo.
«Sí, pensaba que se estaba apagando, pero estaba equivocado, porque lo que creo es que el Mediterráneo se está adueñando de Europa. Pensaba que Europa estaba destruyendo la herencia mediterránea, pero es al revés, es el mar el que se está vengando. El Mediterráneo está caotizando Europa. Es el mar el que es inmortal y cada patera, cada invasión, emigración extiende el Mediterráneo, y por eso contribuye al caos. El mar está llevando a Europa su extraordinaria locura. Y Europa quizá sí se merece que el Mediterráneo la colonice», añade.
«La hipótesis más peligrosa» es la novela número 37 del escritor, que asegura que siempre busca ofrecer una historia diferente. En esta ocasión, el autor ha regresado al mar, un entorno tan imprevisible como sujeto a sus propias reglas. Durante el encuentro, ha reconocido que no cree en el destino, sino en el azar, aunque considera que este también responde a ciertos principios. Creo que el mundo es un caos, pero hay unas reglas y el truco está en detectarlas», confiesa.
Citas de Arturo Pérez-Reverte
- «Es agradable ser feliz, pensó. Y saberlo mientras lo eres»
- «Es la duda la que mantiene joven a la gente. La certeza es como un virus maligno. Te contagia de vejez»
- «Y es verdad que cualquier detalle puede cambiar la vida: un camino que se toma, por ejemplo, o que se tarda en tomar a causa de una conversación, de un cigarrillo, de un recuerdo»
- «El problema de las palabras es que, una vez echadas, no pueden volverse solas a su dueño. De modo que a veces te las vuelven en la punta de un acero»
- «Los libros son puertas que te llevan a la calle, decía Patricia. Con ellos aprendes, te educas, viajas, sueñas, imaginas, vives otras vidas y multiplicas la tuya por mil»
- «Nadie debería irse sin dejar una Troya ardiendo a sus espaldas»
- «Había aprendido que lo malo no era la espera, sino las cosas que imaginas mientras esperas»
- «No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente»
- «Quien sólo se interesa por los libros no necesita a nadie, y eso me da miedo»
- «Desconfíen siempre vuestras mercedes de quien es lector de un solo libro»
- «Nada hay más despreciable, ni peligroso, que un malvado que cada noche se va a dormir con la conciencia tranquila»
- «El heroísmo ajeno siempre conmueve una barbaridad»
- «Bien mirado, el mundo ha dejado de pensar en la muerte. Creer que no vamos a morir nos hace débiles, y peores»
- «Nos hacemos fotos, no con el objeto de recordar, sino para completarlas después con el resto de nuestras vidas. Por eso hay fotos que aciertan y fotos que no. Imágenes que el tiempo pone en su lugar, atribuyendo a unas su auténtico significado, y negando otras que se apagan solas, igual que si los colores se borraran con el tiempo»
- «Lo malo de estas cosas es que, hasta que el rabo no pasa, todo es toro»
- «De vez en cuando el género humano necesita irse un rato al carajo. Irse bien ido, y que alguien dé un empujoncito para facilitar el viaje»
- «El hombre tortura y mata porque es lo suyo. Le gusta»