Arturo Pérez-Reverte (74 años), escritor: “Yo ya me hago mayor y soy como los elefantes, que van buscando su sitio, y el mío es el Mediterráneo»

Arturo Pérez-Reverte explora en su nueva novela, «La hipótesis más peligrosa», la memoria del Mediterráneo, entre leyendas, mitos y guerras. La historia sigue el viaje iniciático de un joven que busca a su padre y que el escritor ha presentado ante la prensa en Procida, una isla del golfo de Nápoles.

«El Mediterráneo siempre fue caos, incesto, culturas superpuestas, fue guerra, revoluciones e invasiones y Europa lo había intentado civilizar, pero ahora es al revés: es el Mediterráneo el que está descivilizando y llevando el caos a Europa», afirma.

«Yo ya me hago mayor y soy como los elefantes, que van buscando su sitio, y el mío es el Mediterráneo»

«Ésta es una novela sobre el Mediterráneo. Yo ya me hago mayor y soy como los elefantes, que van buscando su sitio, y es aquí donde me siento más a gusto. Yo me he educado en los conceptos de patria, nación, sociedad, y para mí mi patria es el Mediterráneo. Me siento más en casa en un bar de Procida, de Tiro, de Estambul, de Nápoles que de París, Nueva York o Ámsterdam», revela en una entrevista concedida a El Confidencial para hablar de «La hipótesis más peligrosa», su última novela.

El autor explica que su novela contiene numerosos elementos autobiográficos, aunque no se trata de autoficción, sino de experiencias, episodios e historias que ha vivido en primera persona. En cierto modo, el protagonista, Lerrant, comparte su condición de marino, alguien que se hizo a la mar con su propio barco hace ya 32 años. Sin embargo, el personaje también tiene algo del joven Caleb, que le acompaña en la historia y que refleja su descontento con el mundo.

«Sí, pensaba que se estaba apagando, pero estaba equivocado, porque lo que creo es que el Mediterráneo se está adueñando de Europa. Pensaba que Europa estaba destruyendo la herencia mediterránea, pero es al revés, es el mar el que se está vengando. El Mediterráneo está caotizando Europa. Es el mar el que es inmortal y cada patera, cada invasión, emigración extiende el Mediterráneo, y por eso contribuye al caos. El mar está llevando a Europa su extraordinaria locura. Y Europa quizá sí se merece que el Mediterráneo la colonice», añade.

«La hipótesis más peligrosa» es la novela número 37 del escritor, que asegura que siempre busca ofrecer una historia diferente. En esta ocasión, el autor ha regresado al mar, un entorno tan imprevisible como sujeto a sus propias reglas. Durante el encuentro, ha reconocido que no cree en el destino, sino en el azar, aunque considera que este también responde a ciertos principios. Creo que el mundo es un caos, pero hay unas reglas y el truco está en detectarlas», confiesa.

Citas de Arturo Pérez-Reverte