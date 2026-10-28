Emiliano García-Page, sobre el accidente de AVE en Toledo: «Lamentablemente esperamos más fallecidos»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado profundamente el accidente ferroviario que ha causado el fallecimiento de 50 personas, según Protección Civil. «Sigo con atención y preocupación el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda», comunicó García-Page a través de su cuenta oficial de X.

«En estos momentos, me encuentro de camino hacia el lugar y tanto yo como el resto de mi Gobierno suspendemos nuestra agenda», dijo en el mismo tuit. El máximo dirigente manchego por el PSOE, unos minutos después de su primera intervención en X, en declaraciones a Mañaneros, de TVE, ha dado el peor de los pronósticos: «Lamentablemente esperamos más fallecidos».

Qué ha ocurrido para que se produjese el accidente

En torno a las 8:35 de la mañana, un tren Iryo ha sido alcanzado por detrás por un tren AVE en el kilómetro 118, a la altura de Los Yébenes y Urda en Toledo. Los últimos vagones del Iryo han descarrilado de la vía, dos de los cuales han caído por un terraplén. El resultado: 50 fallecidos, por el momento, según Protección Civil y Emergencias Castilla-La Mancha.

Según las informaciones del Gobierno, se trata de un error humano desde Atocha al haberse dado un fallo en el sistema LZB de seguridad. Dicho error ha desencadenado una detención de la circulación de la línea Madrid-Sevilla. A continuación, se ha activado el sistema alternativo de respaldo, conocido como bloqueo de señalización lateral (BSL). Cuando el BSL estaba en marcha, se ha dado la orden de restablecer la circulación, pero, por motivos que aún se desconocen, el Iryo no ha proseguido el trayecto, siendo embestido por detrás por el AVE.

Este es el teléfono de emergencia

Tras el caos generalizado y la preocupación de todo un país que mira aterrado un nuevo golpe a la sociedad española, Renfe ha establecido un teléfono de emergencia y asistencia para todos los afectados: 900 10 10 20. Asimismo, han instado a la población a no saturar la línea telefónica para cualquier tipo de gestión que no esté relacionada con el accidente.

⚠️ACCIDENTE URDA: Renfe ha habilitado el teléfono 𝟵𝟬𝟬 𝟭𝟬 𝟭𝟬 𝟮𝟬, dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares.

Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número. — Renfe (@Renfe) October 28, 2026

Pedro Sánchez cancela su agenda y acude al lugar del accidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirige al lugar del accidente para acompañar a García-Page en tan duros momentos. A través de su cuenta oficial de X, Sánchez ha expresado lo siguiente: «Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias».