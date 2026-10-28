Fernando Minaya, perito experto en Movilidad y Seguridad Vial: «El sistema de seguridad LZB envía a Atocha una señal de que hay un tren en un cantón que está ocupado y no pueden entrar mientras no se libere»

Fernando Minaya, perito experto en Movilidad y Seguridad Vial, ha asegurado en el programa Mañaneros de TVE que «el sistema de seguridad LZD envía a Atocha una señal de que hay un tren en un cantón que está ocupado y no pueden entrar mientras no se libere» tras el accidente ferroviario entre dos trenes AVE e Iryo entre Los Yébenes y Urda (Toledo).

En torno a las 8:35, un tren AVE y otro de Iryo han colisionado en la provincia de Toledo tras alcanzar el primero por detrás al segundo. La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, por donde circulaban los convoyes, utiliza el sistema LZB, una tecnología de supervisión continua diseñada para controlar los trenes y asegurar el cumplimiento de las autorizaciones de movimiento.

Según la información divulgada por ADIF, el accidente ha ocurrido próximo al kilómetro 118, entre Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo. El choque entre ambos trenes ha provocado el descarrilamiento de los últimos vagones del Iryo, dos de ellos han caído por un terraplén.

La opinión de los expertos

El ingeniero Ricardo Díaz, catedrático de Ingeniería Química y de Materiales, ha puesto en duda la naturaleza del accidente en Espejo Público: «Lo que no puede ser es un choque por alcance, ¿pero de qué estamos hablando?». El experto no se explica cómo ha podido suceder, teniendo en cuenta que la infraestructura cuenta con mecanismos de protección ferroviaria.

«Lo que no puede ser es un choque por alcance, ¿pero de qué estamos hablando?»

Las primeras hipótesis que se manejan son que se trata de un error humano en Atocha al haber sucedido un fallo en el sistema LZB de seguridad. Dicho error ha provocado la detención de la circulación de la línea. Acto seguido, se ha puesto en marcha el sistema alternativo de respaldo, llamado bloqueo de señalización lateral (BSL). Cuando estaba en marcha el BSL, se ha dado la orden de restablecer la marcha, pero, por motivos desconocidos, el Iryo no ha retomado la circulación, dando lugar al alcance por detrás del tren AVE.

En qué consiste el sistema LZB

El LZB, siglas de Linienzugbeeinflussung, es un sistema de protección ferroviaria alemán basado en la comunicación continua de información entre las instalaciones de la vía y los equipos de profesionales que circulan y manejan el tren.

La llegada a España se remonta a la inauguración, en 1992, de la línea de alta velocidad en la que ha sucedido el accidente, la de Madrid-Sevilla. Este sistema suponía un avance en el sistema de frenado cuando las distancias de frenado son insuficientes al depender únicamente de la observación de señales exteriores.

El sistema manda al tren información sobre la velocidad máxima autorizada, la distancia habilitada y las restricciones de circulación a respetar. A raíz de estos datos, el equipo dentro del tren supervisa la marcha y concluye si el convoy circula dentro de los límites fijados.