El ministro del Interior y candidato del PSOE al Congreso por Madrid, Fernando Grande-Marlaska, ha publicado este miércoles un vídeo grabado en el barrio madrileño de Chueca en el que instrumentaliza su orientación sexual para captar el voto LGTBI+. En él reivindica su orientación sexual como argumento electoral de cara a los comicios del 29 de noviembre. En la pieza, difundida por el PSOE en redes sociales, Marlaska asegura: «Soy gay, soy el primer juez y el primer ministro abiertamente homosexual de la historia de España».

Aprovecha así la campaña para apelar directamente al voto del colectivo LGTBI+, advirtiendo de que los avances en derechos no están garantizados. Además, apela al miedo del colectivo, con algo que PP y Vox ya han tachado de bumlo en ocasiones anteriores: «Si la derecha llega al Gobierno, no será tan fácil seguir siendo nosotros mismos. Este 29 de noviembre nos jugamos más de lo que pensamos. Depende de ti», señala.

El ministro recuerda la ley del matrimonio igualitario de 2005 y la ley trans, presenta a España como país pionero frente a la reciente elección del primer senador abiertamente homosexual en Estados Unidos y acusa al PP de haberse opuesto a estas normas. El vídeo intercala declaraciones de dirigentes del PP y Vox para reforzar el mensaje de amenaza.

Marlaska lleva años siendo abiertamente homosexual; se casó con su actual marido, Gorka Arotz, y ha hablado de su orientación en entrevistas y en su propio libro de memorias. Convertir ahora este hecho personal en eje central de un mensaje de campaña grabado precisamente en Chueca, es claramente electoralista al instrumentalizar su identidad para movilizar un voto específico en un momento en el que el PSOE necesita reactivar a su electorado.

Grande-Marlaska fue nombrado ministro del Interior en junio de 2018. Ya había hecho pública su homosexualidad en 2006, durante su etapa como juez de la Audiencia Nacional, en una entrevista en El País Semanal; al tomar posesión del ministerio, saludó públicamente a su marido.