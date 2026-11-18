La salida a Bolsa de Anthropic llega con un precio superior al previsto. La compañía que está detrás de Claude ha fijado en 83 dólares por acción su oferta pública inicial, cinco dólares más por título que el máximo de la horquilla que había comunicado a los inversores.

La tecnológica prepara ahora su estreno en el Nasdaq, previsto para este jueves 19 de noviembre. Allí cotizará bajo el símbolo ANT en una operación que figura entre las mayores ofertas públicas iniciales registradas y que lleva a Wall Street a una de las empresas que compiten por liderar la inteligencia artificial.

El volumen de la oferta también ha aumentado, según una fuente conocedora de la operación, que ha pedido permanecer en el anonimato porque la información no era pública. La previsión inicial de Anthropic era colocar 825 millones de acciones.

Una oferta por encima de la horquilla inicial

Anthropic había situado el precio orientativo de sus acciones entre los 70 y los 78 dólares. La cifra finalmente fijada rebasa ese límite y eleva el importe que podría alcanzar una de las operaciones tecnológicas más esperadas.

Si se toma como referencia el plan inicial de 825 millones de títulos, los 83 dólares por acción supondrían una colocación de unos 68.475 millones de dólares. El resultado definitivo dependerá, no obstante, del número final de acciones ofrecidas.

A 78 dólares por título, el máximo de la horquilla anterior, esa misma oferta habría sumado unos 64.350 millones de dólares. En ninguno de los dos cálculos se incluye la colocación privada anunciada por la compañía ni posibles títulos adicionales.

Claude da el salto a Wall Street

La llegada a la Nasdaq situará a Anthropic bajo la mirada de los inversores en plena expansión de la inteligencia artificial. Su producto más conocido es Claude, un asistente que compite con ChatGPT y otras herramientas desarrolladas por grandes compañías tecnológicas.

Fundada en 2021, Anthropic presentó su solicitud para salir a Bolsa a finales de octubre. La operación cuenta con Goldman Sachs y Morgan Stanley entre sus principales bancos coordinadores.

La oferta pública llegará acompañada de una colocación privada independiente de 26.000 millones de dólares en acciones sin derecho a voto. Entre las compañías que han acordado participar figuran Google, Nvidia, AMD y Microsoft, según la documentación remitida al regulador estadounidense.

Con el precio ya fijado por encima de la previsión inicial, la siguiente cita será su primera jornada de cotización. El estreno permitirá comprobar cómo recibe Wall Street a una de las empresas que han convertido la inteligencia artificial en el centro de la carrera tecnológica.