Estados Unidos y Venezuela han anunciado el restablecimiento de su acuerdo de cooperación militar tras reunirse en el Palacio de Miraflores la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, que ha viajado a Caracas por sorpresa.

Hegseth está en Caracas, en la primera visita de un alto cargo del Gobierno de Donald Trump de ese nivel desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026). Ha sido recibido en Miraflores por Delcy Rodríguez, junto al ministro de Defensa venezolano, Gustavo González López, el canciller Oliver Blanco. Ambos países han rubricado el pacto de «cooperación militar» o «asociación de defensa renovada».

El acuerdo retoma la cooperación técnico-militar interrumpida hace más de dos décadas (en 2005, durante el gobierno de Hugo Chávez). Según los anuncios, contempla entrenamiento conjunto, colaboración, intercambio de inteligencia, suministro de equipamiento y capacidades de defensa, así como apoyo a la modernización y profesionalización de las fuerzas armadas venezolanas (FANB).

Hegseth señaló que se trata de restablecer una relación histórica y que el pacto permitirá a las fuerzas de ambos países trabajar juntas para que el pueblo venezolano “no sea amenazado por actores extranjeros, narcoterroristas o criminales” y esté seguro dentro de sus fronteras soberanas. También mencionó el aprovechamiento de la experiencia militar estadounidense y la lucha contra amenazas comunes que afectan a ambos países. Rodríguez destacó la importancia de reanudar esa cooperación para reforzar la capacitación de la FANB, favorecer su equipamiento operativo y facilitar el acceso a nuevas tecnologías, y la calificó de beneficiosa para enfrentar amenazas comunes.

La visita forma parte de una gira regional de Hegseth centrada en seguridad y lucha contra el narcotráfico (con escalas posteriores previstas en Colombia y Ecuador). Se enmarca en el reordenamiento de las relaciones bilaterales tras la captura de Maduro, que incluyó acercamientos diplomáticos, acuerdos energéticos y una mayor presencia de funcionarios estadounidenses en Caracas. Detalles precisos del texto del acuerdo (alcance exacto de entrenamientos, equipos o posibles marcos legales como un SOFA) no se hicieron públicos en los anuncios iniciales.