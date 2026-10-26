EEUU apremia a Delcy a dejar la presidencia de Venezuela en 2027 coincidiendo con la llegada de María Corina

Estados Unidos apremia a Delcy Rodríguez a dejar la presidencia de Venezuela en el 2027 y apoya la hoja de ruta para renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Centro Nacional Electoral (CNE). Con estos cambios, el plan diseñado por la Administración Trump obligaría a la Presidenta Interina a convocar elecciones libres en un plazo de seis meses. Este anuncio fue realizado por un funcionario del Departamento de Estado durante una rueda de prensa este lunes y coincide con la llegada de María Corina Macho al país.

El Gobierno de Donald Trump, a través de un funcionario del Departamento de Estado, ha explicado durante una rueda de prensa este lunes que, tras la proclamación de las nuevas autoridades del Poder Judicial y del Poder Electoral de Venezuela en los próximos meses, la presidenta interina Delcy Rodríguez debería convocar elecciones: «Una vez que se establezcan esas dos cosas, el nuevo TSJ a finales de este año y el nuevo CNE poco después deberían declarar vacante permanente en la presidencia a Delcy Rodríguez».

Según el artículo 234 de la Constitución de Venezuela, determina que las faltas temporales del Presidente serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo hasta 90 días, prorrogables por la Asamblea Nacional por 90 días más. La suma de estos dos periodos daría 180 días (seis meses) y el Jefe del Ejecutivo debería convocar elecciones.

En la actualidad, Delcy Rodríguez lleva 9 meses y 21 días en el cargo como Presidenta Encargada de Venezuela tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro por parte de las autoridades de Estados Unidos el pasado 3 de enero. Asimismo, Rodríguez tomó posición del cargo el 5 de enero después de ser designada por la Asamblea Nacional.

El funcionario americano ha insistido en que la Administración Trump trabajará con firmeza para que la hoja de ruta marcada se cumpla y se garanticen las negociaciones entre dirigentes de la oposición y el régimen chavista, con el objetivo de que deparen en una convocatoria a elecciones libres y limpias. «Como Gobierno, debemos utilizar nuestra capacidad de influencia sobre las autoridades interinas para garantizar que este proceso siga avanzando de manera responsable. Nuestro objetivo es lograr unas elecciones en las que, una vez celebradas, la parte perdedora reconozca que el proceso fue justo», ha enfatizado.

Este anuncio se da a conocer tras la llegada de la líder opositora María Corina Macho al país este domingo, donde miles de venezolanos la recibieron con gran alegría. A lo largo de su recorrido desde Santa Rosa, localidad en el centro occidente de Venezuela, hasta Caracas miles de ciudadanos se han volcado para darle la bienvenida.

Horas después de que Machado reapareciera públicamente el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se había pronunciado alegando que las condiciones del regreso de la líder de la oposición son el resultado de las conversaciones de reconciliación entre los dirigentes políticos venezolanos, asegurando que han sido apoyadas por la Administración Trump: «Estados Unidos espera que las libertades de todos los sectores de la política venezolana sigan siendo respetadas», ha añadido en su comunicado publicado en su cuenta en X.

La candidatura de María Corina

Para que María Corina Machado pueda postularse de manera oficial en cualquier proceso electoral, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) deberá anular o revertir la inhabilitación política que recae en su contra desde el 2024, cuando la Sala Político Administrativa del Tribunal ratificó la orden dictada por la Contraloría General del Estado contra Machado para ejercer cualquier cargo público hasta el año 2036.

Si las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia toman la decisión de levantar la inhabilitación a la líder de la oposición, el Consejo Nacional Electoral deberá desbloquear el sistema de postulaciones que actualmente es automatizado para que Machado pudiera inscribir su candidatura en unas posibles elecciones presidenciales en el año 2027.