Miles de venezolanos salen a las calles para recibir a María Corina Machado al grito de «Queremos elecciones»

Miles de venezolanos han salido a las calles este domingo tras la llegada de la líder opositora María Corina Machado. La dirigente publicó en su red social de X cerca del mediodía (hora local) el mensaje «Estoy aquí, con ustedes», confirmando que ya se encontraba en el territorio nacional.

Machado reapareció públicamente en el Santuario de la Divina Pastora en Santa Rosa, una localidad cercana de la ciudad de Barquisimeto, al centrooccidente del país. Desde allí empezó su trayecto hasta Caracas, un recorrido de al menos seis horas.

Durante el viaje, miles de ciudadanos salieron a las vías para saludarla y manifestar un mensaje claro: «Queremos elecciones». A lo largo de la Autopista Regional del Centro, arteria vial que conecta a la capital con las ciudades del centro occidente del país, Machado estuvo acompañada por multitudes de personas que esperaban para recibirla. Asimismo, en horas de la tarde en Caracas, la autopista Valle-Coche fue tomada por miles de ciudadanos que se concentraron para darle la bienvenida.

El regreso de María Corina

El regreso de María Corina Machado se concreta este domingo tras una masiva movilización protagonizada por miles de venezolanos que se oponen al régimen. Las redes sociales de su partido Vente Venezuela han publicado imágenes rodeadas de varios dirigentes en el Santuario de la Divina Pastora en la localidad de Santa Rosa, cerca de la ciudad de Barquisimeto, en el centro occidente del país.

De acuerdo con la información adelantada por el periodista David Alandete, Machado ingresó al país por Colombia en su noveno intento desde junio y fue posible gracias a una operación diplomática en la que participaron varios países y contó con la aprobación de la administración de Donald Trump, quien aseguró «que todo iba a salir bien».

Edmundo Gonzales, quien ganó las elecciones presidenciales contra Maduro en el 2024, ha confirmado la información del regreso de Machado a través de las redes sociales y ha asegurado que: «Hoy es un día muy importante para los venezolanos».

María Corina permaneció durante meses en la clandestinidad debido a la persecución del régimen del narcodictador Nicolás Maduro tras las elecciones presenciales de abril de 2024, donde la oposición ganó con un amplio margen. Machado salió del país tras ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz y fue hasta Oslo a recibirlo. Durante su exilio se reunió con el presidente Trump, a quien dedicó el galardón. Este domingo ha regresado y ha sido recibida por miles de venezolanos.