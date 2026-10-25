María Corina Machado desata la expectación tras anunciar su llegada a Venezuela: «Estoy aquí con ustedes»

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Manchado ha desatado una ola de expectativa tras publicar este domingo el mensaje «Estoy aquí». Con ustedes» en su cuenta oficial de la red social X, haciendo referencia a que ha entrado a Venezuela, en medio de las intensas movilizaciones ciudadanas que exigen su regreso seguro al país y un cronograma electoral definitivo.

Machado permaneció durante meses en la clandestinidad debido a la persecución del régimen del narcodictador Nicolás Maduro, intensificada tras las elecciones presidenciales donde arrasó la oposición venezolana. Tras ser premiada con el Nobel de la Paz, la dirigente opositora salió de Venezuela para recibir el premio en Oslo y durante meses se refugió en los Estados Unidos, donde le dedicó el galardón al presidente Donald Trump.

En su estancia fuera del territorio venezolano, Machado realizó varias giras por Europa, visitando Portugal, Italia y España. En Madrid realizó un encuentro en La Puerta del Sol con miles de venezolanos; se congregaron para escuchar un discurso histórico donde anunciaba que iba a regresar al país.

A lo largo de los meses en el exilio, Machado ha intentado regresar a Venezuela en reiteradas ocasiones sin simular su ingreso ha sido denegado por parte del régimen que comanda en la actualidad, Delcy Rodríguez, bajo la supervisión de los Estados Unidos tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

El regreso de María Corina Machado se concreta este domingo tras una masiva movilización protagonizada por miles de venezolanos que se oponen al régimen. Según ha publicado el periodista Andrés Alandente, la dirigente se encuentra en la ciudad de Barquisimeto, en el centro occidente de Venezuela, y compara ante los medios en el santuario de la Divina Pastora.

De acuerdo con la publicación de este periodista, el regreso de Machado fue posible gracias a una operación diplomática en la que participaron varios países y contó con la aprobación de la administración de Donald Trump, quien aseguró «que todo iba a salir bien».

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