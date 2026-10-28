El Rey lamenta «el terrible accidente» de Urda y expresa su apoyo a víctimas y familiares «en un momento tan duro»

Felipe VI ha trasladado un mensaje de «ánimo y apoyo» a las víctimas del «terrible accidente ferroviario» que ha tenido lugar entre las localidades toledanas de Urda y Los Yébenes.

«Lamento el terrible accidente ferroviario que ha tenido lugar en Toledo. Lo primero es lamentar esta tragedia tan terrible y transmitir nuestro pésame, tristeza, apoyo y cariño en un momento tan duro y difícil», ha trasladado el Rey en una breve intervención ante los medios desde Bétera (Valencia).

Además, la Casa Real ha publicado un mensaje en redes sociales, mostrando su «preocupación» por el accidente que ha dejado, hasta el momento, 50 muertos.

«Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias», reza el mensaje difundido en X.

Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 28, 2026

El accidente ha tenido lugar a las 08:35 horas de este miércoles entre las localidades de Urda y Los Yébenes en la línea que cubre el trayecto Madrid-Sevilla. Un tren Iryo se encontraba detenido en la vía cuando un AVE ha chocado contra él por detrás. Varios vagones han caído por un terraplén y otros han quedado calcinados.

Según fuentes gubernamentales, el fallo habría sido de un operador de Adif que respondía, sin embargo, a una avería previa del sistema principal de señalización, encargado de la seguridad de la vía ferroviaria. Este fallo técnico obligó a intervenir y modificar las condiciones de circulación, lo que derivó en el impacto.