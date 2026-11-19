El Gobierno de Sánchez ha enviado a la red de Cercanías valenciana, al menos un tren de segunda mano con las normas de sus vagones escritas en euskera. En concreto, se trata del que cubre la línea de cercanías entre Valencia y Játiva. Es decir, la conocida como la línea C2. Así, tal como se puede ver en la imagen superior de esta información, donde debería poner ‘Desmontaje de la cerradura de la puerta’, los que los valencianos usuarios de esa línea han podido leer es: ateen blokeo kentzea. Y donde se tendría que leer en el uso sin una razón válida está prohibido; o L’ús sense cap raó vàlida està prohibit, lo que han visto sus ojos es: Bidezko arrazoirik gabe erabiltzea debekatuta dago.

Renfe encargó en su día un total de 79 trenes a la planta de Stadler en Albuixech, en Valencia, con una inversión por encima de los 1.300 millones de euros. Pero el Gobierno no destinó las nuevas unidades a renovar la obsoleta red de la Comunidad Valenciana, sino a otros puntos de España. A cambio, desde esos mismos puntos se enviaron a la Comunidad Valenciana los convoyes que eran sustituidos, ya con muchos años de uso. Aquello generó un enorme enfado en la Comunidad Valenciana.

De aquellas unidades recicladas y con una antigüedad de hasta 20 años, un tiempo que en un vehículo hubiera bastado para enviarlo al desgüace, es de donde ahora se nutre parte de la red de cercanías valencianas. Algo que la Generalitat Valenciana ha considerado «impresentable», porque mientras la Comunidad Valenciana fabrica trenes nuevos, solo recibe vagones viejos, que, tras pasar por un reciclado de chapa y pintura, son ofrecidos por el gobierno como la gran solución.

Mientras los trenes de segunda mano procedían de Madrid o de Barcelona, las instrucciones de sus vagones estaban escritas en castellano o catalán. Pero las del tren de la línea C2 están euskera.

A todo ello se suman otros agravios. Uno, que más de dos años después de la DANA, la red de cercanías valenciana sigue sin servicio en zonas afectadas porque el Gobierno no la ha reparado, mientras la Generalitat Valenciana sí ha hecho los deberes con las suyas. Otra, el progresivo deterioro del servicio, que no deja de perder usuarios. Y una tercera que los datos de los contratistas reflejan que el plan de Cercanías 2017-2027 del Ministerio de Transportes para Valencia terminó con menos de un 50% de ejecución.